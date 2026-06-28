Ernesto Díaz Correa defiende a Marcelo Bielsa y acusa a Luis Suárez.

El gran amigo del Loco en Chile no dudó en defender su nombre y apuntar al Pistolero como el gran culpable de la debacle de Uruguay.

El histórico y reconocido relator chileno, Ernesto Díaz Correa —íntimo amigo de Marcelo Bielsa—, no se guardó absolutamente nada tras la trágica eliminación de la Celeste en el Mundial. En un durísimo análisis, la mítica voz radial del fútbol chileno salió a defender con todo al “Loco” Bielsa y apuntó con el dedo a Luis Suárez como el gran culpable y cerebro de la debacle uruguaya en la cita planetaria.

Para la voz inconfundible de Radio Cooperativa, el fracaso mundialista de Uruguay en Norteamérica no pasó por un tema netamente táctico de Bielsa, sino por un ambiente que venía totalmente podrido e intoxicado desde la interna por culpa de los futbolistas históricos, liderados por el “Pistolero”.

“Lo de don Marcelo Bielsa todo comenzó mal el proceso, porque empezó a hablar Suárez de la situación que estaban viviendo, que no era lo mismo con el maestro Tabárez, que revolucionó todo, que exigía muchas cosas, que pedía muchas cosas… Y después habló con los jugadores Suárez, que no querían al técnico, que no querían trabajar con él. Entonces todo fue malo para el maestro Bielsa cuando llegó a Uruguay”, destapó sin anestesia el relator en conversación con BOLAVIP.

El comunicador chileno desveló que el plantel uruguayo estaba “malacostumbrado” a los mimos de la era anterior y que el cambio de chip liguero les chocó de frente. “No hubo una empatía entre los jugadores y él, el cuerpo técnico, porque los jugadores estaban acostumbrados a una forma de trabajo, de vivir y de estar con el técnico Tabárez. Llegó Bielsa, les cambió todo el esquema, todo el chip, y revolucionó la situación en cuanto a concentraciones y todo”, argumentó.

Ernesto Díaz Correa acusa cama a Marcelo Bielsa

Falta de jerarquía, la “cama” a Bielsa y el ninguneo de la prensa

Ernesto Díaz Correa fue más allá y barrió con el rendimiento de las figuras charrúas en este Mundial, asegurando que le hicieron la cama al DT y que mostraron una alarmante falta de nivel en el pasto, salvando muy pocos nombres de la quema general.

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“¡Puros errores! Los errores de Muslera… Hacer una barrera con dos jugadores y abrirse para que le metan el gol. No se sintió bien, no se sintió grato. Le exigía, les pedía, y hubo una revolución en cuanto a los jugadores adentro, que no querían estar con él y no querían compartir las ideas que él tenía para la selección. ¡Producto de todo lo que había hecho Suárez, lo que había hablado Forlán, lo que habían hablado los grandes referentes, Godín! En fin, todo. Hubo conflicto interno entre ellos, que hablaban con Bielsa, le pedían que no entrenaran tanto… Los jugadores no le rindieron al país, ¡poca jerarquía!”, disparó con furia.

Para cerrar, el histórico relator disparó sus últimos cartuchos contra los medios de comunicación uruguayos, acusándolos de ser cómplices del plantel y de ensañarse injustamente con el ex DT de la Roja.

“El periodismo en ningún momento estuvo con don Marcelo, nunca lo apoyó, nunca creyó en su política de juego. El periodismo uruguayo siempre estaba en contra de lo que hacía, estaba con los jugadores. Y hoy en día, los jugadores no le rindieron al periodismo, no le rindieron al país. Y no es todo culpa de Marcelo Bielsa, es mucha culpa de los jugadores que no rindieron para nada. ¡Cero!”, sentenció un encendido Díaz Correa.