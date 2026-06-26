Pese a que la Celeste necesitaba un punto para clasificar, y el equipo de Marcelo Bielsa perdió con España gracias a un grosero error de Fernando Muslera.

Los primeros pasajes del compromiso en Jalisco entre España y Uruguay mostraron una paridad absoluta. Uruguay avisó de forma seria con una definición de taco desviada de Darwin Núñez a los 27′ y un remate de Agustín Canobbio que salvó Aymeric Laporte sobre la línea tras una mala salida de Unai Simón a los 32′. Sin embargo, el destino liguero le tenía preparado el peor de los escenarios a la Celeste antes del descanso.

Al minuto 41, Álex Baena sacó un remate de mediavuelta dentro del área que se le escapó de forma increíble a Fernando Muslera, metiéndose pidiendo permiso en la portería para el 1-0 de la Furia Roja.

El descalabro liguero fue total apenas tres minutos después: Manuel Ugarte sufrió una dura lesión que lo obligó a retirarse en camilla, dejando la cancha entre lágrimas para el ingreso de Nicolás De La Cruz. En el tiempo de adición, Federico Valverde desbordó y provocó una salvada milagrosa de Unai Simón ante un casi autogol de Laporte, mandando el cotejo al descanso con la soga al cuello.

El error de Muslera que le costó el partido a Uruguay

Cambio de arquero, impotencia y la tarjeta roja final

Buscando un revulsivo anímico y futbolístico urgente, Marcelo Bielsa movió la pizarra de entrada para el complemento liguero: Sergio Rochet ingresó al terreno de juego en sustitución de un golpeado Muslera bajo los tres palos. España movió sus piezas con los ingresos de Dani Olmo y Ferrán Torres, manejando los tiempos ligueros y explotando la velocidad de Lamine Yamal.

La Celeste intentó quemar sus últimas naves liguera en el ataque. A los 82′, Mathías Olivera sacó un furioso disparo al primer palo que Unai Simón envió magistralmente al córner, y a los 85′ el propio De La Cruz probó de media distancia en dos tiempos ante el golero ibérico. Alemania o las potencias del torneo sabían que los charrúas se venían encima, pero España resistió e incluso estrelló un balón en el travesaño mediante Ferrán Torres a los 86′.

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La frustración liguera terminó por desbordarse en el tiempo de descuento. Al minuto 90+4′, Agustín Canobbio vio la tarjeta roja directa tras meterle un durísimo planchazo al juvenil Pau Cubarsí. Con diez hombres y el cronómetro encima, se consumaron los 7 minutos de adición y el pitazo final decretó la dolorosa despedida uruguaya del certamen planetario.