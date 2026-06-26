“Es un…”: Famosa periodista uruguaya lanza feroz crítica a Marcelo Bielsa tras la eliminación en el Mundial 2026

Las palabras de la comunicadora no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron el debate en torno al proceso de La Celeste y el entrenador Marcelo Bielsa.

La eliminación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 tras caer ante la Selección de España por 0 a 1 en la última fecha del Grupo H sigue generando una fuerte ola de repercusiones en el país charrúa.

La Celeste no logró cumplir el objetivo de avanzar a 16avos de final, en un certamen donde partía con expectativas altas, lo que abrió el debate sobre el proceso futbolístico y las decisiones del técnicoMarcelo Bielsa.

En las últimas horas, las críticas al desempeño de La Celeste han ido en aumento y el foco se se ha trasladado al rol del exentrenador de la Selección Chilena.

Marcelo Bielsa no la pasa bien, para nada | FOTO: David Ramos/Getty Images

En Uruguay le caen con todo a Marcelo Bielsa

Ana Inés Martínez, reconocida periodista uruguaya, fue una de las voces que más duramente se expresó sobre “El Loco”, dejando declaraciones que rápidamente encendieron la polémica.

“Es un atrevido. Lo que pasa es que yo ya tengo la postura hace un montón de tiempo, yo entiendo que te calientes con Marcelo Bielsa pero nos tendríamos que haber calentado antes para que lo rajaran antes, así no más”, lanzó en su análisis en el programa Quedó Picando de El Observador.

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Además, la comunicadora profundizó en su crítica apuntando directamente al manejo del proceso: “Nos debimos haber revolucionado todos para que lo sacaran antes del cargo”.

Las palabras de la reportera generaron impacto inmediato en el entorno uruguayo, sumándose al debate que dejó la eliminación de la escuadra sudamericana en el Mundial 2026.

Revisa el momento acá:

Las declaraciones de Marcelo Bielsa generan INDIGNACIÓN en la mesa de #QuedóPicando.



🎙️ANA INÉS MARTÍNEZ: "Nos tendríamos que haber calentado antes para que lo sacaran del cargo".



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