¿Por qué no juega Gavi en España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual el volante del FC Barcelona no será de la partida ante la Selección de Austria en los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue avanzando y uno de los partidos que concentra las miradas en los dieciseisavos de final es el que protagonizan la Selección de España y la Selección de Austria en el Estadio de Los Angeles.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a este encuentro tras finalizar como líder del Grupo H con siete puntos, dejando en el camino a selecciones como Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Sin embargo, más allá de la clasificación, algunas decisiones del técnico español han generado debate entre los hinchas.

Gavi estará en el banco de suplentes ante Austria

Una de ellas tiene relación con Gavi. El volante del Barcelona arrancó el torneo como titular ante Cabo Verde, pero con el paso de los partidos fue perdiendo terreno y su ausencia volvió a llamar la atención en el duelo frente a los austriacos.

La ausencia del mediocampista de 21 años no responde a una lesión ni a una suspensión. Todo apunta a una decisión técnica, ya que Luis de la Fuente ha optado por otras variantes en la mitad de la cancha durante la cita planetaria, como Pedri, Rodri y Dani Olmo.

Gavi arribando al Estadio de Los Angeles para enfrentar a Austria | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

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De esta manera, el futbolista nacido en Los Palacios y Villafranca deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

¿Contra quién juega España o Austria si avanzan a octavos de final?

El ganador del duelo entre España y Austria tendrá un desafío aún mayor en los octavos de final del Mundial 2026, donde ya aparecen como posibles rivales Portugal y Croacia.