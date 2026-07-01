El zaguero tricolor protagonizó un acto de total impotencia y frustración infantil en el Estadio Azteca con la eliminación consumada.

El mítico Estadio Azteca se transformó en el escenario de una auténtica noche de frustración y desencanto para la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

Con la eliminación prácticamente consumada ante México en el marco de los dieciseisavos de final, las revoluciones se elevaron a niveles peligrosos en el césped. Lo que debía ser un cierre de partido tranquilo, terminó desfigurándose por completo debido a un desolador acto de impotencia, bronca y fastidio por parte de una de las principales figuras de la plantilla tricolor.

A lo largo de los noventa minutos de juego, la escuadra dirigida por Sebastián Beccacece se vio ampliamente superada por el orden logístico y la contundencia ofensiva del dueño de casa.

Con el marcador reflejando un inapelable dos a cero, el defensor central Piero Hincapié perdió por completo la cordura sobre el pasto. Durante el tramo definitivo del compromiso, el hombre del Arsenal de Inglaterra se mostró totalmente desencajado, enojado en todo sentido y propenso a caer en las provocaciones del bando rival en lugar de liderar la resistencia liguera de su equipo.

Piero Hincapié fue expulsado por llevarse la mano a la boca para insultar a un rival

La lamentable situación terminó de salirse de las manos de forma infantil e innecesaria ya en los minutos de adición otorgados por el cuerpo arbitral. En medio de un áspero cruce dialéctico en el área con el delantero mexicano Santiago Giménez, el zaguero de la Tri recurrió a una antideportiva maniobra para desahogar su rabia liguera. Hincapié se tapó la boca de forma deliberada frente a las miradas ajenas e insultó con dureza al atacante del bando azteca, creyendo falsamente que su acción liguera internacional quedaría impune en la cancha.

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Sin embargo, el defensor ecuatoriano no contó con la rigurosidad tecnológica del fútbol moderno y la atenta mirada de las cámaras de seguridad de la FIFA. Acto seguido, el árbitro principal del compromiso fue alertado por el búnker del VAR para revisar minuciosamente la secuencia liguera internacional en las pantallas de televisión. Tras constatar la evidente agresión verbal y la conducta contraria al juego limpio, el juez central no dudó un solo segundo y mandó a Piero Hincapié a las duchas con una tarjeta roja directa por la Ley Viniucius Prestianni.

El bochornoso espectáculo de la jornada liguera se completó en el momento exacto en que el futbolista tricolor debió abandonar el terreno de juego hacia los vestidores. Completamente cegado por la soberbia y la frustración liguera del resultado, Hincapié se marchó del césped lanzando una serie de aplausos irónicos hacia las tribunas y el cuerpo arbitral, evidenciando la tremenda bronca de un bando que despertó tarde en el certamen tradicional y que se despidió de la cita máxima de la peor manera posible.

La “tontera” de Hincapié

🇪🇨🔴La Expulsion de Piero Hincapie por taparse la bocapic.twitter.com/cdTHRMAVQr — Nacho Futbol (@NachoFutbol23) July 1, 2026