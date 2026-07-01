Video: El repudiable acto de hinchas de México con periodista de Ecuador que desató el enojo de toda Sudamérica

El periodista fue impactado en la cara mientras su compañera de programa denunciaba las agresiones de las que eran víctimas.

La clasificación de la Selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a la Selección de Ecuador estuvo marcada por un ambiente tenso y hostil en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

Durante gran parte del encuentro, el comportamiento de parte de la hinchada mexicana fue tema de conversación en las distintas transmisiones y en redes sociales, con registros de momentos de hostilidad hacia los jugadores de la “Tri” y también hacia los periodistas ecuatorianos presentes en el recinto.

Sin embargo, una lamentable situación terminó por desatar el malestar de todos. ¿Qué pasó?

Periodista ecuatoriano es agredido en plena transmisión

Tras el pitazo final, la situación escaló cuando tres comunicadores ecuatorianos denunciaron haber sido agredidos mientras realizaban la cobertura del partido, en plena transmisión en vivo desde el estadio.

“Nos están lanzando vasos de cerveza desde el palco de prensa. Ya informamos a la policía para que pueda tomar control de la situación”, señaló la periodista Gissella Buendía durante la transmisión.

Luego, al terminar la frase, su compañero José Carlos Crespo recibió el impacto de un vaso lanzado desde el sector donde se encontraba parte de la hinchada mexicana, hecho que quedó registrado en cámara.

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“Lanzaron un vaso vacío en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Gente cobarde, ignorantes, no es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente”, agregó Buendía.

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones de repudio en distintos sectores de Sudamérica, que cuestionaron las condiciones de seguridad para la prensa y el comportamiento de los fanáticos en el recinto.