México vs Ecuador: a quién se enfrentará el ganador del partido de 16avos en el Mundial 2026

México y Ecuador se enfrentan en un duelo clave por los dieciseisavos del Mundial 2026, con la mira puesta en solo avanzar de fase.

El Mundial 2026 continúa avanzando y cada partido no solo define clasificaciones, sino también el camino que deberán recorrer las selecciones que siguen en competencia.

En ese contexto, el duelo entre la Selección de México y la Selección de Ecuador por los dieciseisavos de final genera especial atención, no solo por lo que está en juego en el presente, sino también por lo que puede venir después para el ganador.

El compromiso se disputará en el Estadio Ciudad de México, un escenario histórico que será testigo de un cruce clave para ambas selecciones, que buscan seguir avanzando en la cita planetaria.

Más allá del partido, ya empieza a mirarse lo que viene en el cuadro, considerando que las llaves van tomando forma en las siguientes rondas.

¿A quién se enfrentará el ganador de México vs. Ecuador?

El vencedor de este compromiso avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá ante el ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que se jugará mañana en el Estadio Atlanta.

¿Cuándo y dónde se disputará la llave de octavos de final?

El duelo de octavos se disputará el 6 de julio en el Estadio Ciudad de México.