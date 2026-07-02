Conoce el motivo por el cual se pierde el encuentro el delantero que lleva dos goles en tres partidos disputados en este Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue entrando en su etapa decisiva y uno de los cruces que roba miradas en los dieciseisavos de final es el enfrentamiento entre España y Austria, donde ambos buscan seguir avanzando en la cita planetaria.

El combinado austriaco llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo J y con varios nombres de experiencia liderando el plantel dirigido por Ralf Rangnick. Uno de ellos es el histórico delantero Marko Arnautović, máximo goleador histórico de su selección con 47 tantos.

Sin embargo, la presencia del atacante de la Estrella Roja de Belgrado de la Superliga de Serbia volvió a generar dudas entre los hinchas debido a que no apareció en la oncena titular ante la Furia Roja.

Arnautovic lleva dos goles en tres partidos disputados en el Mundial 2026 | FOTO: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La razón de la ausencia de Marko Arnautovic

La ausencia de Marko Arnautović en la formación titular responde únicamente a una decisión técnica, ya que Ralf Rangnick optó por dejar al experimentado delantero entre los suplentes.

De esta manera, el ex Inter de Milán deberá esperar su oportunidad en uno de los partidos más importantes para Austria en el último tiempo.

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¿Quién reemplaza a Arnautovic ante España?

Ralf Rangnick apostó por Michael Gregoritsch, delantero del Friburgo, quien será el encargado de liderar el ataque como único centrodelantero del equipo.