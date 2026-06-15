España vs. Cabo Verde: Horario y cómo ver EN VIVO el debut de La Roja europea en el Mundial 2026

Uno de los candidatos a quedarse con la cita mundialista hace su debut enfrentando al debutante Cabo Verde.

Se acabó la espera y este lunes 15 de junio debuta en el Mundial de Norteamérica 2026 España, uno de los candidatos más fuertes que tiene la cita mundialista para quedarse con el título de campeón mundial.

En el papel, el debut de los españoles no representa un mayor grado de dificultad, ya que enfrentan a la débil Cabo Verde que hace su primera aparición en una Copa del Mundo de la FIFA.

España quiere su segunda Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

El conjunto ibérico llega con el cartel de favorito para llegar lejos en este Mundial, sitial que comparte con selecciones como Argentina, Brasil, Francia y Portugal que también tiene algo que decir en Norteamérica.

Tomando como referencia lo sucedido el día de ayer entre Alemania y Curazao, el compromiso de este lunes podría ser similar debido a la inexperiencia de los africanos y las enormes diferencias de plantel que hay entre ambos.

Cabe mencionar que los otros dos miembros del Grupo H donde están España y Cabo Verde son Arabia Saudita y Uruguay, equipos que se enfrentarán este mismo lunes en el horario vespertino.

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España vs. Cabo Verde: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre españoles y africanos comenzará este lunes 15 de junio a las 12:00 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a España vs. Cabo Verde?

D Sports será la única señal que transmita EN VIVO el partido.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming, DGO y Paramount+ serán los encargados de llevar el encuentro.