¿Dónde ver el Mundial 2026 gratis? Sólo 1 de los 4 partidos va por TV abierta este lunes 15 de junio

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue su acción y este lunes 15 de junio habrá 4 partidos, pero sólo uno se verá por TV abierta.

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este lunes 15 de junio se vivirán 4 compromisos que prometen dejar al borde del asiento tanto a los hinchas que asistan al estadio como a aquello que lo vean desde la comodidad de la casa.

Una de las candidatas para quedarse con el Mundial de Norteamérica 2026 será la primera en salir a la cancha: España, país que enfrentará a Cabo Verde a partir de las 12:00 de la tarde de Chile continental.

El fútbol no para ahí y habrá compromisos todo el día para quedar mareado de tanto fútbol; a las 3, 6 y 9: Bélgica enfrenta a Egipto, Arabia Saudita a Uruguay e Irán se mide con Nueva Zelanda, respectivamente.

Este lunes sigue la acción del Mundial. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los seguidores del Mundial que no estén suscritos a plataformas de pago, sólo un partido se podrá ver EN VIVO, GRATIS y por TV abierta: Bélgica vs. Egipto a partir de las 3 de la tarde de Chile continental.

Si bien el resto de los partidos se podrá ver a través de D Sports o su plataforma DGO sumado a Paramount+, el debut de Uruguay en la cita mundialista también se podrá ver por la plataforma de pago de Disney+.

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Así las cosas, este lunes 15 de junio estará cargado de fútbol y los hinchas disfrutarán con partidos que prometen ir en la línea de lo realizado hasta ahora con estadios llenos y un buen nivel de juego.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

En síntesis

El lunes 15 de junio se disputarán cuatro partidos del Mundial de Norteamérica 2026.

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La selección de España debutará contra Cabo Verde a las 12:00 horas de Chile.