Dos de las máximas potencias de la UEFA y favoritas exclusivas al título se verán las caras de forma prematura en Texas.

El cuadro principal de eliminación directa no da un solo segundo de tregua y nos regala un emparejamiento impresionante. Dos titanes europeos, ambos favoritos naturales a conquistar el título supremo, tendrán que enfrentarse muy temprano en los octavos de final del Mundial 2026, lo que significa que uno de los dos pondrá fin anticipadamente a sus ilusiones de ser campeón del mundo.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente sacó sus pasajes dorados a esta fase de la competencia de la forma más autoritaria posible. La Furia Roja se metió en la ronda de los 16 mejores tras eliminar a Austria en los dieciseisavos de final con un contundente e inapelable triunfo por 3-0, gracias a un doblete estelar de Mikel Oyarzábal y una conquista de Pedro Porro en el césped.

Por la vereda opuesta aparece un bando que sabe perfectamente lo que es morder el pasto con el bando de la tensión al rojo vivo. Los Lusos, comandados técnicamente por Roberto Martínez, obtuvieron su boleto a esta instancia decisiva tras dejar en el camino a una durísima Croacia en una ajustada y dramática victoria por 2-1 en el alargue, merced a las anotaciones de su capitán Cristiano Ronaldo y el ariete Gonçalo Ramos. El Bicho sigue devorándose los récords internacionales y llega encendido para desafiar el cerrojo ibérico.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Portugal dejó en el camino al siempre difícil Croacia.

Coordenadas confirmadas: Todo sobre el España vs. Portugal

El puzle logístico de la FIFA ya tiene las pizarras completamente listas para este emparejamiento de dientes apretados:

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Fecha exacta del partido: El encuentro de titanes se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio de 2026 .

El encuentro de titanes se llevará a cabo el próximo . Horario del silbatazo inicial: El juego está estipulado para dar inicio a las 15:00 horas de Chile, abriendo la agenda deportiva del día.