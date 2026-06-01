Todas las selecciones sudamericanas que participarán en el Mundial 2026 ya dieron a conocer sus nóminas, donde una de las últimas que estaba pendiente era la de Ecuador.
Y a menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el entrenador Sebastián Beccacece liberó la lista de 26 jugadores, donde en Chile estábamos expectantes a ver si estaba incluido el arquero Omar Carabalí.
Pese a los acercamientos que hubo entre el ex DT de Universidad de Chile y el portero de O’Higgins, finalmente el formado en Colo Colo quedó fuera de la convocatoria de La Tri.
El que sí entró en la lista fue el exgolero de la U, Hernán Galíndez, quien ya había estado con el equipo de la mitad del mundo en el Mundial de Qatar 2022.
También aparecen figuras de talla internacional como Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Kendry Páez (River Plate), Moisés Caicedo (Chelsea), Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain).
Revisa la nómina de Ecuador a continuación:
ARQUEROS
Hernán Galíndez
Gonzalo Valle
Moisés Ramírez
DEFENSAS
Ángelo Preciado
Félix Torres
Jackson Porozo
Joel Ordóñez
Willian Pacho
Piero Hincapié
Yaimar Medina
Pervis Estupiñán
MEDIOCAMPISTAS
Alan Franco
Denil Castillo
John Yeboah
Jordy Alcívar
Kendry Páez
Moisés Caicedo
Pedro Vite
DELANTEROS
Alan Minda
Anthony Valencia
Gonzalo Plata
Enner Valencia
Jordy Caicedo
Jeremy Arévalo
Nilson Angulo
Kevin Rodríguez
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
El grupo y debut de Ecuador en el Mundial 2026
Ecuador competirá en el Grupo E del Mundial 2026, que comparte con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Su debut será ante los marfileños el domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.
En síntesis
- Omar Carabalí quedó fuera de la lista de 26 jugadores de Sebastián Beccacece.
- Grupo E es donde competirá Ecuador junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
- 14 de junio será el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Philadelphia.