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Mundial 2026

¿Está Omar Carabalí? Esta es la nómina de Sebastián Beccacece en Ecuador para el Mundial 2026

El exentrenador de Universidad de Chile dio a conocer a los 26 jugadores seleccionados en Ecuador para el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece eligió a los 26 convocados de Ecuador para el Mundial. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)
© Getty ImagesSebastián Beccacece eligió a los 26 convocados de Ecuador para el Mundial. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Todas las selecciones sudamericanas que participarán en el Mundial 2026 ya dieron a conocer sus nóminas, donde una de las últimas que estaba pendiente era la de Ecuador.

Y a menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el entrenador Sebastián Beccacece liberó la lista de 26 jugadores, donde en Chile estábamos expectantes a ver si estaba incluido el arquero Omar Carabalí.

Pese a los acercamientos que hubo entre el ex DT de Universidad de Chile y el portero de O’Higgins, finalmente el formado en Colo Colo quedó fuera de la convocatoria de La Tri.

El que sí entró en la lista fue el exgolero de la U, Hernán Galíndez, quien ya había estado con el equipo de la mitad del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

También aparecen figuras de talla internacional como Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Kendry Páez (River Plate), Moisés Caicedo (Chelsea), Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain).

Revisa la nómina de Ecuador a continuación:

ARQUEROS

Hernán Galíndez
Gonzalo Valle
Moisés Ramírez

DEFENSAS

Ángelo Preciado
Félix Torres
Jackson Porozo
Joel Ordóñez
Willian Pacho
Piero Hincapié
Yaimar Medina
Pervis Estupiñán

MEDIOCAMPISTAS

Alan Franco
Denil Castillo
John Yeboah
Jordy Alcívar
Kendry Páez
Moisés Caicedo
Pedro Vite

DELANTEROS

Alan Minda
Anthony Valencia
Gonzalo Plata
Enner Valencia
Jordy Caicedo
Jeremy Arévalo
Nilson Angulo
Kevin Rodríguez

El grupo y debut de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador competirá en el Grupo E del Mundial 2026, que comparte con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Su debut será ante los marfileños el domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

Ver también

Brilló en Chile y es la gran sorpresa en la nómina de México para el Mundial 2026

En síntesis

  • Omar Carabalí quedó fuera de la lista de 26 jugadores de Sebastián Beccacece.
  • Grupo E es donde competirá Ecuador junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
  • 14 de junio será el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Philadelphia.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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