El exentrenador de Universidad de Chile dio a conocer a los 26 jugadores seleccionados en Ecuador para el Mundial 2026.

Todas las selecciones sudamericanas que participarán en el Mundial 2026 ya dieron a conocer sus nóminas, donde una de las últimas que estaba pendiente era la de Ecuador.

Y a menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el entrenador Sebastián Beccacece liberó la lista de 26 jugadores, donde en Chile estábamos expectantes a ver si estaba incluido el arquero Omar Carabalí.

Pese a los acercamientos que hubo entre el ex DT de Universidad de Chile y el portero de O’Higgins, finalmente el formado en Colo Colo quedó fuera de la convocatoria de La Tri.

El que sí entró en la lista fue el exgolero de la U, Hernán Galíndez, quien ya había estado con el equipo de la mitad del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

También aparecen figuras de talla internacional como Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Kendry Páez (River Plate), Moisés Caicedo (Chelsea), Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain).

Revisa la nómina de Ecuador a continuación:

ARQUEROS

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

DEFENSAS

Ángelo Preciado

Félix Torres

Jackson Porozo

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Yaimar Medina

Pervis Estupiñán

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

Alan Franco

Denil Castillo

John Yeboah

Jordy Alcívar

Kendry Páez

Moisés Caicedo

Pedro Vite

DELANTEROS

Alan Minda

Anthony Valencia

Gonzalo Plata

Enner Valencia

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

Nilson Angulo

Kevin Rodríguez

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

El grupo y debut de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador competirá en el Grupo E del Mundial 2026, que comparte con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Publicidad

Su debut será ante los marfileños el domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

En síntesis