El árbitro chileno que estará en el Mundial 2026, mandó a personalizar los zapatos de fútbol que usará en los partidos que le toque impartir justicia.

La próxima semana inicia el Mundial 2026, que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, donde habrá un chileno que dirá presente, pese a que La Roja no clasificó a la cita planetaria.

Se trata del árbitro Cristián Garay, quien estará disponible entre los jueces centrales para los partidos de esta Copa del Mundo, acompañado de los asistentes Miguel Rocha y José Retamal. También va Juan Lara como integrante del VAR.

Y antes de su viaje a Norteamérica, Garay mandó a personalizar los zapatos de fútbol que usará en el Mundial, dándole un poco más de color y brillo a los clásicos botines negros, modelo ‘Copa Mundial’ de la marca deportiva Adidas.

El diseño estuvo a cargo del artista nacional Emilio Álvarez, quien le agregó unas líneas doradas al calzado y el logo oficial del Mundial 2026 en el sector del talón.

El proceso quedó registrado en un video que fue viralizado en redes sociales, donde el propio árbitro reaccionó al resultado final. “Oh, quedaron hermosísimos. Muy bueno”, declaró.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis