La IA pronostica qué selección obtendrá el tercer lugar en el Mundial 2026

A solo 10 días del inicio del Mundial 2026, la expectativa crece en todo el planeta. Las principales selecciones afinan los últimos detalles para una Copa del Mundo que promete emociones de principio a fin y donde potencias como Argentina, Francia, España y Brasil aparecen entre las favoritas para pelear por el título.

En ese contexto, en Bolavip Chile quisimos ir un paso más allá y le consultamos a la Inteligencia Artificial cuál sería la selección con más opciones de quedarse con el tercer lugar del certamen, una posición que muchas veces duele, pero que sin dudas refleja una tremenda campaña. La respuesta apuntó a Inglaterra.

Según el oráculo tecnológio, los ingleses reúnen tres factores clave para alcanzar ese objetivo: una generación con madurez competitiva, un plantel profundo con variantes de primer nivel y un camino que podría resultar más accesible hasta las semifinales. Por lo mismo, la IA proyecta que Inglaterra tiene grandes posibilidades de finalizar entre las tres mejores selecciones del mundo en la próxima Copa del Mundo.

RIGA, LATVIA – OCTOBER 14: Harry Kane of England makes his way off the pitch with teammates after the team’s victory in the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Latvia and England at Daugava Stadium on October 14, 2025 in Riga, Latvia. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Inglaterra será tercera en el Mundial 2026, según la IA

El factor del “cuadro largo” y la profundidad de plantel

Con 104 partidos en total, el equipo que aspire a llegar al último fin de semana del Mundial necesitará un fondo de armario interminable. Inglaterra tiene, puesto por puesto, dos o tres jugadores de nivel élite mundial gracias al ritmo de la Premier League. Mientras que las selecciones sorpresa suelen llegar “fundidas” a las instancias finales (como le pasó a Marruecos en 2022 o a Croacia en sus últimas campañas), Inglaterra tiene la materia prima para rotar y mantener la frescura en un torneo que ahora exige jugar ocho partidos para ser campeón.

Publicidad

Madurez competitiva (pero con un techo mental)

Este plantel ya no es el equipo inexperto de procesos anteriores. Figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka, y Declan Rice están en el prime de sus carreras y con la espina clavada de haber rozado la gloria europea y mundial antes. Tienen el oficio para superar las llaves complejas de octavos y cuartos de final frente a rivales duros. Sin embargo, históricamente en las semifinales contra colosos como Francia o Argentina, a Inglaterra le suele costar dar ese último salto de jerarquía mental, lo que los enviará directo a disputar el partido de consuelo.

El historial en la “Final de Bronce”

Publicidad

El partido por el tercer puesto suele ser un duelo de estados de ánimo. Las grandes potencias heridas que caen en semis a veces juegan este partido sin motivación, pero para Inglaterra —que solo tiene un título en su historia (1966) y no se sube a un podio mundialista desde entonces (fueron cuartos en 1990 y 2018)— colgarse una medalla de bronce en suelo norteamericano sería visto como un premio al proceso y un hito histórico, saliendo a ganar ese partido con los dientes apretados.