Ex presidente de España lapida a Argentina tras el Mundial 2026: “Lloran mejor que nadie”

Mariano Rajoy vuelve a generar polémica. Esta vez, el antiguo mandatario ibérico se lanzó contra el combinado albiceleste.

La final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina sigue siendo foco de controversia. Un recordado presidente del nuevo campeón del planeta dejó una frase que sacará ronchas en el elenco albiceleste.

¿Qué pasó? Mariano Rajoy, que lideró la nación europea entre 2011 y 2018, se lanzó contra la escuadra sudamericana tras el cierre del certamen. Emitió una picante reflexión.

En una columna en el medio El Debate, el político comenzó alabando a Lionel Messi, aunque con cierto grado de ironía. Fue la introducción al duro cuestionamiento que realizaría.

“Hemos ganado a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, con un historial más que brillante y, además, tiene, a Lionel Messi, ya hoy una leyenda, uno de los futbolistas más importantes de siempre”, expresó.

“Menos mal que hoy no sabíamos si estaba jugando o no. Los argentinos tienen nervio, empuje, energía y brío (…) Es una selección que siempre insiste, lucha y persevera y no se rinde jamás”, agregó.

Mariano Rajoy reaccionó a la final entre España y Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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El ácido dardo contra Argentina en el Mundial 2026

Fue luego de tales halagos con tintes venenosos que el otrora mandatario se quejó, precisamente, de la actitud del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tendrá respuestas de todo tipo.

“Protestan muy bien. Lloran mejor que nadie, se portan muy mal, aprovechan cualquier oportunidad y exigen al rival una concentración total, porque, si no es así, te pueden sorprender en cualquier momento”, cerró.