El exmandatario de la nación utilizó sus redes para felicitar al vecino país luego del agónico triunfo ante Egipto.

Argentina firmó una de esas noches que quedan marcadas a fuego en la memoria de los Mundiales. En un partido absolutamente desbordado de emociones, la Albiceleste derrotó por 3-2 a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que tuvo de todo: goles, remontadas, tensión y un cierre simplemente de infarto que cautivó hasta al mismísimo exPresidente de Chile, Gabriel Boric.

El arranque fue cuesta arriba para los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 15 minutos, sorprendiendo a una defensa argentina que tardó en acomodarse.

Lejos de bajar los brazos, lo Faraones volvieron a golpear con fuerza. Mostafa Ziko marcó el 2-0 a los 67’, dándole un duro mazazo a la Albiceleste que, a esas alturas, seguía careciendo de efectividad de cara al pórtico rival.

A falta de 10 para el cierre, Argentina reaccionó con empuje y fútbol. Cristian “Cuti” Romero descontó a los 79’, desatando la ilusión, y apenas cuatro minutos más tarde apareció el de siempre: Lionel Messi puso el 2-2 a los 83’, desatando la locura total en las tribunas. Pero este partido estaba lejos de terminar.

Argentina avanza a Cuartos de Final sufriendo con un gol en los descuentos de Enzo Fernández.

Cuando el reloj ya marcaba el tiempo agregado y el partido parecía encaminarse al alargue, apareció el golpe definitivo. Enzo Fernández, a los 90+3’, convirtió el 3-2 final, desatando una explosión absoluta dentro y fuera de la cancha. Un gol agónico que selló una clasificación épica para Argentina en un duelo que fue una verdadera locura.

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Pelea tras el gol agónico que desató el caos

El tanto de Enzo Fernández no solo provocó el estallido argentino, sino también una fuerte reacción en el banco egipcio. Apenas ingresó el balón, varios integrantes del cuerpo técnico y suplentes de Egipto saltaron a reclamar airadamente, generando un cruce con futbolistas argentinos que celebraban frente a ese sector.

Caos en el banco egipcio tras el gol del triunfo argentino (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La situación escaló rápidamente, con empujones, gritos y una tensión que obligó a la intervención de los árbitros y personal de seguridad.

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Durante algunos minutos, el foco dejó de estar en el fútbol y se trasladó a una escena caliente que reflejó lo mucho que estaba en juego. Finalmente, la situación fue contenida, pero dejó una imagen potente de un cierre tan dramático como polémico.

El festejo de Gabriel Boric que se hizo viral

La victoria argentina también generó repercusiones fuera de la cancha, incluso en el ámbito político. El expresidente de Chile, Gabriel Boric, no ocultó su emoción y celebró el triunfo a través de sus redes sociales.

En su cuenta de X, el exmandatario publicó: “Vamos Argentina!!! Hermanos!!! Qué hermoso que es el futbol”, mensaje que rápidamente se viralizó y sumó miles de reacciones.

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Un cierre perfecto para una jornada inolvidable, donde Argentina avanzó en el Mundial con el corazón en la mano y dejando claro que, cuando todo parece perdido, siempre puede haber lugar para la épica.