De seguro muchos recordarán el día en que Diego Armando Maradona, criticado por la prensa trasandina, les dijo a los periodistas “que la chupen” luego de conseguir una agónica clasificación ante Uruguay al Mundial de Sudáfrica 2010.

En aquella oportunidad, tras la pregunta del periodista Juan Carlos Pasman, el Diego le dijo “vos también, Pasman. Vos también la tenés adentro”.

El mismo “Toti” Pasman, de gran recorrido en los medios del vecino país, publicó esta jornada una columna en Bolavip Argentina tras la clasificación de la Albicelste a cuartos de final en el Mundial 2026, venciendo en un trabajado encuentro a la Selección de Egipto luego de ir perdiendo por 2 a 0.

Todos -o muchos- ya conocen las polémicas. En gran medida, se acusó de un presunto “robo” de la Albiceleste por el gol anulado a los “Faraones” y que no se usó el mismo criterio en una supuesta falta a Salah, y así un sinfín de búsquedas quisquillosas viralizadas en redes sociales para justificar aquel presunto “amaño”.

¿Qué dijo Toti Pasman en su columna?

La columna del periodista trasandino en Bolavip Argentina encendió la polémica tras el cruce entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026. Fiel a su estilo frontal, el periodista no solo defendió a la Albiceleste, sino que además lanzó frases cargadas de controversia que a más de alguno de los aludidos no agradará.

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Desde el arranque, Pasman apuntó contra quienes hablan de supuestos favoritismos arbitrales y recordó viejas heridas del fútbol argentino: “A Argentina le robaron dos finales del mundo. Dos nos robaron, eh”, disparó, en alusión a las definiciones de 1990 y 2014 frente a Alemania. En esa misma línea, reforzó su postura con otra frase igual de tajante: “Podríamos tener, hoy, cinco estrellas, pero nos robaron dos”.

El periodista también repartió su mensaje a nivel internacional, apuntando directamente contra varios países: “Este mensaje va para Colombia, va para Chile, va para México, va para España y para todos”, en una declaración que no pasó desapercibida, especialmente en el contexto de las críticas hacia el arbitraje.

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Sobre la jugada puntual que generó reclamos de Egipto, Pasman adoptó un tono más matizado, aunque sin dejar de marcar posición: “La jugada del gol de Egipto es discutible”, reconoció, pero inmediatamente agregó un elemento clave para justificar la decisión arbitral: “El pisotón a Lisandro Martínez existe”.

Aun así, no dejó pasar la oportunidad de minimizar el reclamo rival con una frase que también podría generar repercusión: “A Egipto debería preocuparle más que Argentina le metió tres goles en 13 minutos y lo dejó afuera”, apuntando directamente al rendimiento futbolístico por sobre la polémica.

Finalmente, Pasman fue más allá del campo de juego y puso el foco en el negocio detrás del fútbol mundial, dejando una de las frases más fuertes de toda la columna: “A la FIFA le sirve mucho más Argentina con Messi que Egipto con Salah”, sugiriendo un interés comercial en el avance de la Albiceleste. Y remató con una mirada global del espectáculo: “El fútbol es un espectáculo, pero también es un negocio”.