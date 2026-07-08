Mensaje para todos los que dicen a Argentina la favorecen en el Mundial

No se olviden que a Argentina le robaron dos finales del mundo, eh. Más allá de eso, entiendo el punto que reclama Egipto, pero recuerden el pasado antes de hablar de robos argentinos.

Para todos los que dicen que favorecen a Argentina en este Mundial, yo les quiero recordar varias cosas.

Primero, que a Argentina le robaron dos finales. Dos nos robaron, eh. En el Mundial 90, Codesal inventó un penal de Sensini que le dio el título a Alemania. En el 2014, también contra los teutones, no cobraron un penalazo de Neuer al Pipita Higuaín. Era una victoria en el Maracaná. ¡Era ver a Messi campeón del mundo en el Maracaná! ¡Era tener dos estrellas más!

Este mensaje va para Colombia, va para Chile, va para México, va para España y para todos. Podríamos tener, hoy, cinco estrellas, pero nos robaron dos. En el ’90 y en 2014. Encima, en el Mundial 90 llegamos rengos y aún así tuvieron que inventar un penal para que Alemania nos gane.

Dicho todo esto, la jugada de ayer, la del gol de Egipto, es discutible. Si nos hubiese pasado a nosotros, que nos anulen un gol en el que Messi gambetea a dos y después define, estaríamos re calientes. En eso, entiendo a Egipto. Puede interpretarse como una acción de juego… pero es cierto que el pisotón está. El pisotón a Lisandro Martínez existe.

A Egipto debería preocuparle más que Argentina le metió tres goles en 13 minutos y lo dejamos afuera, más que las cuestiones arbitrales. Estaban dejando afuera a los campeones del mundo…

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Más allá de eso, voy a lo obvio: a la FIFA le sirve mucho más Argentina con Messi que Egipto con Salah. Y no tengo dudas que Infantino sueña con una revancha Francia – Argentina, con los cruces entre Messi y Mbappé y el de Scaloni con Deschamps.

El fútbol es un espectáculo, pero también es un negocio, eh. No seamos hipócritas tampoco, ni nos hagamos los distraídos al respecto.