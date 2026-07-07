El entrenador egipcio se encuentra en el ojo de la polémica luego de su particular gesto tras el gol que le dio el triunfo a los campeones del mundo.

El cierre caliente entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos, y uno de los más comentados tiene como protagonista al técnico Hossam Hassan.

El estratega reaccionó completamente indignado tras el 3-2 agónico de la Albiceleste, realizando un gesto que dio la vuelta al mundo y que hoy está en el centro de la polémica.

Con los brazos cruzados formando una “X”, Hassan encaró al árbitro en los minutos finales, desatando una ola de interpretaciones que han encendido el debate a nivel global.

¿Denuncia de racismo? La señal oficial de la FIFA

Una de las principales lecturas del gesto apunta a un tema extremadamente sensible: una posible denuncia de racismo dentro del campo de juego.

En el reglamento internacional, cruzar los brazos en forma de “X” es la señal oficial para activar el protocolo antirracismo de la FIFA, mecanismo que puede incluso derivar en la suspensión temporal de un partido. Bajo esta interpretación, Hassan habría intentado alertar al juez por un supuesto episodio ocurrido durante la celebración del tercer gol argentino.

Sin embargo, la acción no tuvo respuesta por parte del árbitro, quien decidió no detener el encuentro, lo que aumentó aún más la frustración del banco egipcio en un momento ya cargado de tensión.

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¿Acusación de “robo”? El gesto que incendió las redes

Paralelamente, otra interpretación tomó rápidamente fuerza entre los internautas y tras las declaraciones posteriores del técnico: la señal como una insinuación de “esposas”, es decir, una acusación directa de que el partido estaba siendo “robado”.

Esta lectura cobró aún más peso luego de que el propio Hassan apuntara sin filtro contra el arbitraje y la organización del torneo, dejando frases que remecieron el ambiente.

“Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”, declaró.

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“No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penal, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo”, añadió.

Hossam Hassan reacciona indignado tras el polémico partido con Argentina (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“Todos hemos visto ese agarrón y ni siquiera entró el VAR para ver si había que anular ese gol. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia”, señaló.

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En esa línea, se lanzó contra la programación del compromiso: “Me atrevo a decir que quien haya programado estos partidos, nunca ha jugado al fútbol, porque nunca se programa un partido a esta hora, a mediodía te vas a pasear o a tomar un brunch. No es la hora de jugar un partido. Hay muchos elementos cuestionables”, concluyó.

“¿Que pasó? Quizá influye el marketing. No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial…. Yo le doy las gracia a los jugadores por cumplir, pero a veces haces lo que debes y otros factores deciden tu destino. Lo siento, esperaba hacer más felices a los fanáticos llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores. Hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano“, enfatizó.

Finalmente, aseguró que dejará de ver el torneo: “No voy a seguir, y se lo prometo, los partidos de esta Copa del Mundo. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido de este torneo”, lanzó.

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Podría enfrentar una dura sanción

Más allá del significado del gesto, lo que realmente pone en riesgo al técnico egipcio son sus declaraciones posteriores. En el marco disciplinario del fútbol internacional, está estrictamente prohibido acusar sin pruebas un “amaño” o cuestionar la integridad de árbitros y competiciones.

Por lo mismo, la situación ya estaría siendo evaluada por los organismos correspondientes, y FIFA podría aplicar sanciones severas, que van desde multas económicas hasta suspensiones de varios partidos.

Un episodio que no solo marcó el cierre de un partidazo de infarto, sino que también abrió un nuevo foco de conflicto fuera de la cancha, en un Mundial que cada vez suma más tensión y polémica.