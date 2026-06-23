De forma bastante previsible, se dio a conocer el nombre de quién estará encargado de coronar al próximo monarca de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 sigue sumando capítulos que van más allá de lo futbolístico, y uno de los más comentados tiene relación directa con la ceremonia más importante del torneo: la entrega del trofeo al campeón, la cual estará marcada por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario norteamericano tendrá un rol protagónico en la final del certamen, ya que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien confirmó que será parte de la premiación junto a él. “Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, aseguró el dirigente.

La noticia no ha pasado desapercibida. Si bien Estados Unidos es uno de los países anfitriones —y el principal organizador del torneo que también se disputará en Canadá y México—, la figura de Trump genera controversia, especialmente por su activa participación política y su historial reciente en temas internacionales.

Donald Trump estará encargado de entregar el trofeo al nuevo campeón del mundo (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

No es la primera vez que el mandatario tiene un rol en una ceremonia futbolística. Ya en el Mundial de Clubes 2025, cuando Chelsea se coronó campeón, Trump participó de la premiación en un episodio que fue ampliamente comentado, sobre todo porque se mantuvo más tiempo del habitual en el escenario, en un momento tradicionalmente reservado para los jugadores.

A esto se suma otro factor que incrementa el debate: la histórica discusión sobre la relación entre fútbol y política, la cual vuelve a instalarse con fuerza en este Mundial. La participación directa de un jefe de Estado en la entrega del trofeo reabre cuestionamientos sobre los límites entre ambos mundos.

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Todo esto ocurre en una Copa del Mundo que ya venía rodeada de cambios y polémicas, como su inédita organización en tres países, el aumento de 32 a 48 selecciones y nuevas medidas como las pausas de hidratación. Sin embargo, la imagen de Donald Trump entregando el trofeo al campeón promete convertirse en uno de los momentos más simbólicos —y discutidos— del torneo.