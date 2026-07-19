Final del Mundial 2026 entre Argentina y España: ¿A qué hora comienza la gran previa en Chilevisión?

El canal nacional transmitirá EN VIVO el encuentro entre Argentina y España, además de una robusta previa para la final.

Este domingo 19 de julio a las 3 de la tarde de Chile continental, arrancará la gran final de Mundial de Norteamérica 2026 entre Argentina y España, compromiso que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

El conjunto argentino está decidido a capturar su cuarto título del mundo, pero España no quiere ser espectador y buscará su segunda estrella de la mano de Lamine Yamal y un equipo joven que tiene sed de victoria.

Si bien el compromiso arranca a las 3 de la tarde de Chile continental y será transmitido por Chilevisión, el canal nacional contará con una extensa previa para el partido definitivo de la Copa del Mundo.

España tiene sed de gloria. | Foto: Getty Images

A la 1 de la tarde comienza la gran previa en Chilevisión, donde contarán con noteros tanto dentro del recinto como en las inmediaciones, llevando la sensación de los hinchas y los pormenores en la antesala de la definición.

La mesa está servida para tener un domingo repleto de fútbol e información, donde pasada las 5 de la tarde se sabrá quién es el nuevo campeón del mundo que ostentará dicho título hasta el Mundial de 2030.

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Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

En síntesis

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

El partido entre Argentina y España será transmitido en vivo por Chilevisión.

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