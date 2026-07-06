¡Papelón de la FIFA! Revelan el insólito “castigo” a Folarin Balogun tras su expulsión en el Mundial 2026

En las últimas horas se conoció el castigo que finalmente la FIFA le otorgó a Folarin Balogun.

Una insólita situación se vive en el Mundial 2026 y todo esto tras la decisión de la FIFA en eximir de castigo al delantero de la Selección de Estados Unidos, Folarin Balogun tras su expulsión en el duelo por los 16vos de final ante Bosnia y Herzegovina.

El atacante del Monaco de Francia vio la roja directa tras una dura infracción a un jugador rival, castigo que dejaba al goleador de Estados Unidos fuera del próximo encuentro ante la Selección de Bélgica en los octavos de final.

Pero toda esta situación tuvo un vuelco inesperado, en donde en las últimas horas desde la FIFA dieron la luz verde para que Balogun, a pesar de su expulsión, pueda decir presente ante Bélgica.

Esta situación sin duda que ha generado un tremendo debate en el mundo del fútbol, en donde en su mayoría, encuentran insólito que se haya levantado este castigo en plena competencia.

Balogun y su castigo que da que hablar | Foto: Getty Images

La FIFA revela el castigo a Balogun

En las últimas horas, desde la FIFA salieron a dar cara a lo que fue este polémico veredicto ante el caso de Folarin Balogun, en el que dieron a conocer el castigo que se le hizo al goleador estadounidense.

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El jugador de Estados Unidos efectivamente recibió una fecha de castigo,pero con una extraña condición: “un partido de suspensión con libertad condicional por un año”.

Además de este castigo, recibiría una multa de 35.000 €, la que sería cancelada por la Federación Estadounidense de Fútbol.

Con el conocimiento de la sanción, sin duda que este tema seguirá en la palestra, en la que ya varios han manifestado su descontento ante esta irregular situación en plena competencia.

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