Grupo B del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Este miércoles se define el Grupo B del Mundial 2026, donde Canadá pretende meterse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Este día miércoles habrá acción de sobra en el Mundial de Norteamérica 2026, donde los fuegos los abre el Grupo B con una definición que promete ser de infarto y en donde Canadá buscará clasificar a la siguiente ronda de la cita mundialista.

El conjunto local tiene la primera opción y le basta un empate para clasificar en el primer lugar, ya que igualaría en puntos a Suiza, pero tiene mejor diferencia de gol. Por otro lado, Bosnia buscará un milagro para clasificar enfrentando a Qatar.

Canadá quiere rugir de local. | Foto: Getty Images

Canadá quiere asegurar sí o sí el primer lugar del grupo, ya que eso le significaría quedarse en su país y disputar los dieciseisavos de final en Vancouver. Quien resulte en el segundo lugar, deberá viajar hasta Los Ángeles para la ronda de los 32 mejores.

Cabe recordar que, para esta edición del Mundial, clasifican los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, por lo que todavía queda mucha acción en Norteamérica y varios partidos que prometen emoción de principio a fin.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Publicidad

Resultados del Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia.

Qatar 1-1 Suiza.

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina.

Canadá 6-0 Qatar.

Los partidos de HOY

Suiza vs. Canadá: miércoles 24 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: miércoles 24 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.

La tabla del Grupo B