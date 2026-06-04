Los Samurai Azules casi abandonan el país azteca por la disconformidad con los campos de entrenamiento.

A una semana del inicio del Mundial 2026, la Selección de Japón ha tenido que lidiar con los primeros problemas en medio de su preparación en México, que es una de las tres sedes de esta Copa del Mundo.

Los Samurai Azules están concentrando en la ciudad de Monterrey, donde tuvieron que cambiar dos veces su lugar de entrenamiento, por las malas condiciones en que están las canchas.

El primer campo de entrenamiento era en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego probaron el complejo deportivo de Tigres UANL, donde tampoco quedaron conforme.

Finalmente, el club Monterrey les facilitó sus instalaciones por algunos días hasta que llegue la Selección de Túnez, que tiene reservado el centro de entrenamiento de los Rayados.

Aunque antes, los asiáticos nuevamente probaron las canchas de la facultad de medicina de la UANL. Incluso, habrían barajado la posibilidad de salir del país azteca.

🚨🌎 Estos son los campos de entrenamiento para Japón en Monterrey, México. Las condiciones del césped eran tan malas que el equipo Asiático estuvo a punto de abandonar EL PAÍS. ❌🌱



Rayados intervino y proporcionará sus instalaciones de primera clase, permitiendo que Japón… — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 4, 2026

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Grupo y debut de Japón en el Mundial 2026

Cabe recordar que Japón es parte del Grupo F que comparte con Países Bajos, Suecia y Túnez.

Su debut será ante los neerlandeses el domingo 14 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

En síntesis