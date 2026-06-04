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Mundial 2026

Escándalo en el Mundial 2026: Japón tuvo que cambiar dos veces el campo de entrenamiento en México

Los Samurai Azules casi abandonan el país azteca por la disconformidad con los campos de entrenamiento.

La Selección de Japón tiene sus primeros problemas en México. (Foto: Koji Watanabe/Getty Images)
© Getty ImagesLa Selección de Japón tiene sus primeros problemas en México. (Foto: Koji Watanabe/Getty Images)

A una semana del inicio del Mundial 2026, la Selección de Japón ha tenido que lidiar con los primeros problemas en medio de su preparación en México, que es una de las tres sedes de esta Copa del Mundo.

Los Samurai Azules están concentrando en la ciudad de Monterrey, donde tuvieron que cambiar dos veces su lugar de entrenamiento, por las malas condiciones en que están las canchas.

El primer campo de entrenamiento era en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego probaron el complejo deportivo de Tigres UANL, donde tampoco quedaron conforme.

Finalmente, el club Monterrey les facilitó sus instalaciones por algunos días hasta que llegue la Selección de Túnez, que tiene reservado el centro de entrenamiento de los Rayados.

Aunque antes, los asiáticos nuevamente probaron las canchas de la facultad de medicina de la UANL. Incluso, habrían barajado la posibilidad de salir del país azteca.

Grupo y debut de Japón en el Mundial 2026

Cabe recordar que Japón es parte del Grupo F que comparte con Países Bajos, Suecia y Túnez.

Su debut será ante los neerlandeses el domingo 14 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

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En síntesis

  • Japón cambió dos veces su sede de entrenamiento por malas condiciones en Monterrey.
  • 14 de junio será el debut oficial frente a la selección de Países Bajos.
  • Grupo F está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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