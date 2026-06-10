Francia en el Mundial de Norteamérica 2026: Lista de convocados, camiseta y el fixture de Les Bleus

El conjunto francés llega a Norteamérica con la ilusión de poder lograr su tercer título mundial con un verdadero equipazo.

Este jueves comienza el Mundial de Norteamérica 2026 donde las distintas selecciones buscarán la gloria eterna y quedarse con el trofeo que, en su última edición, Argentina logró derrotando a Francia mediante lanzamientos penales en la final.

Es precisamente el cuadro francés el que llega a Norteamérica con sed de revancha: los franceses tienen una plantilla potente con la cual buscarán meterse nuevamente en la final de la Copa del Mundo y, esta vez, ganarla.

Michael Olise con la nueva camiseta alternativa de Francia. | Foto: Archivo

Comandados por Kylian Mbappé y un Michael Olise que tuvo un cierre de temporada brutal en Europa, Francia buscará su tercer título mundial e igualar la línea de Argentina, que por su lado buscará la cuarta estrella.

Cabe recordar que Francia es uno de los grandes favoritos del torneo y está en el Grupo I, donde comparte zona con Senegal, Irak y Noruega que tendrá a un Erling Haaland disputando el Mundial por primera vez en su carrera.

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¡LOS CONVOCADOS!

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Maxence Lacroix y Dayot Upamecano.

Mediocampistas: Warren ZaÏre-Emery, N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni.

Delanteros: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane, Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise y Marcus Thuram.

El fixture de Francia

Francia vs. Senegal: martes 16 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.

Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.

Francia vs. Noruega: viernes 26 de junio a las 15:00 PM de Chile continental.