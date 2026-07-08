¿Francia será perjudicada? La polémica decisión de la FIFA para el duelo ante Marruecos que da la vuelta al mundo

La polémica decisión que causa extrañeza en Francia tras esta decisión de la FIFA.

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva, en donde ocho equipos ya se encuentran en la fase de los cuartos de final y todos lucharán por el premio mayor, que es coronarse como los campeones de la Copa del Mundo.

Ahora ya está todo decidido para lo que son estos enfrentamientos por cuartos de final, en donde desde la FIFA, tras horas plagadas de polémicas tras la clasificación de Argentina, tomaron una decisión que hizo estallar todo en el mundo del fútbol.

Para uno de los enfrentamientos vitales en estos cuartos de final, la FIFA tomó una polémica decisión, que tras conocerse ha dado mucho que hablar y trae muchos cuestionamientos para el partido que enfrentará a Francia ante Marruecos.

¿La decisión polémica? desde la FIFA confirmaron los equipos arbitrales para este partido y los encargados en impartir justicia será un cuerpo arbitral exclusivamente argentino, algo que llama poderosamente la atención en Francia.

En Francia esperan que el arbitraje no incida | Foto: Getty Images

El juez para este partido entre Francia y Marruecos será el argentino Facundo Tello, sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, el cuarto juez será Darío Herrera y el reserva asistente será Cristian Navarro, todos argentinos.

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Esta polémica decisión genera mayor extrañeza tras conocerse también el equipo arbitral para el duelo entre España y Bélgica, en la que habrá una mezcla entre jueces y asistentes de Inglaterra y Brasil, tónica que se ha ido instaurando a lo largo de esta fase final.

Sin duda que esta decisión ha llamado la atención de la gran mayoría de los amantes del fútbol, a quienes les causa extrañeza lo que es esta determinación y la que esperan que no insida dentro del partido entre Francia y Marruecos.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

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