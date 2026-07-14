Francia vs. España: cómo ver en YouTube GRATIS y EN VIVO la semifinal del Mundial 2026

Chilevisión transmitirá el encuentro por su cuenta oficial de la plataforma digital. Y no tendrá costo alguno.

La Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca de conocer a su campeón: Francia y España se enfrentarán en las semifinales. Tanto galos como ibéricos lo dejarán todo por los boletos rumbo a la gran definición.

En primera instancia, el combinado francés intentará confirmar su papel de candidato en el certamen internacional. Se mantiene invicto y en la última ronda dejó en el camino a Marruecos por 2-0.

Por su parte, la selección española quiere estar a la altura del desafío luego de eliminar a Bélgica. A pesar de ser de las favoritas en el inicio de la competencia, no ha ratificado dicho rol a través del juego.

Cabe consignar que la escuadra que se quede con la victoria, tendrá que esperar a su rival, que saldrá del cruce entre Argentina e Inglaterra. Otra llave que promete sudor y lágrimas.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

La Copa Mundial 2026 está en semifinales: Francia enfrenta a España. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juegan Francia y España en la Copa Mundial 2026?

Tal encuentro está programado para este martes 14 de julio. Se jugará desde las 15:00 horas de Chile en el AT&T Stadium, ubicado en Dallas, Estados Unidos.

¿Cómo ver en GRATIS y EN VIVO la semifinal?

El compromiso podrá ser sintonizado en la cuenta oficial de Chilevisión en YouTube. A su vez, será emitido por el mismo canal a través de su señal abierta de TV y en su página web. No tendrá costo.