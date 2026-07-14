Jordan Pickford deja la rivalidad de lado y le hace un queque a Lionel Messi: “Es uno de los…”

El arquero de Inglaterra anticipó la semifinal del Mundial e hizo hincapié en el arma más letal que tiene Argentina: Lionel Messi.

Argentina e Inglaterra protagonizarán una semifinal por el Mundial de Norteamérica 2026 que, en la previa, se anticipa caliente: al otro lado de la Cordillera de los Andes creen que el partido de este miércoles es una batalla mezclada con política.

El que se encargó de bajar los humos fue Lionel Scaloni, quien dijo que es sólo un partido de fútbol. Ayer, Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, reafirmó esta postura: “Será especial. Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, pero es solo un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penales”, dijo.

“Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso. Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla en ataque, defensa, unión de grupo. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles”, agregó.

Pickford alabó a Messi. | Foto: Getty Images

Pickford, incluso, deja de lado la rivalidad entre ambos países y le hace un queque a Lionel Messi: “Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Marcó y contribuyó en tantos goles… sabemos todos lo bueno que es, es uno de los GOAT. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, con un gran clima”, agregó en el cierre.

Así las cosas, la mesa está servida para que este miércoles se viva un verdadero partidazo entre argentinos e ingleses, quienes se mostrarán los dientes para ser el segundo finalista de la Copa del Mundo.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal del Mundial este miércoles por un cupo finalista.

Jordan Pickford minimizó la rivalidad política y aseguró que es solo un partido de fútbol.

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