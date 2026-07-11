¿Se encienden las alarmas en Francia? Dos titulares no entrenaron antes de enfrentar a España en el Mundial 2026

Los dos futbolistas encendieron las dudas en la previa de la semifinal del Mundial 2026, aunque el cuerpo técnico francés confía en tenerlos disponibles.

La Selección de Francia ya tiene la mirada puesta en uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a la Selección de España por las semifinales del certamen, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El choque ante la Furia Roja aparece como una verdadera prueba de fuego para Les Bleus, que buscarán hacer valer su experiencia en instancias decisivas frente a una selección española que también ha demostrado un alto nivel durante la competencia.

En ese escenario, el estado físico de algunos jugadores se convirtió en uno de los temas de atención dentro del combinado francés en las últimas horas. ¿Qué pasó?

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Saliba y Upamecano no entrenaron a tres días antes de la semifinal

William Saliba y Dayot Upamecano fueron los dos futbolistas que no participaron con normalidad en el último entrenamiento, situación que rápidamente llamó la atención en la previa del partido. Sin embargo, la ausencia de ambos defensores en parte de la sesión no estaría relacionada con una nueva lesión.

En el caso de Saliba, L’Équipe explicó que “su programa de entrenamiento se ha modificado desde el inicio del torneo para controlar su dolor de espalda”.

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Por otra parte, Upamecano también está siendo administrado físicamente. De acuerdo al citado medio, “también se trata simplemente de gestionar su estado físico, derivado de una lesión en el pie”.

Saliba y Upamecano son piezas fundamentales de Francia | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

De esta manera, Deschamps espera contar con ambos centrales para enfrentar a España por las semifinales del Mundial 2026.

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En resumen…

William Saliba y Dayot Upamecano fueron cuidados en el entrenamiento de Francia antes de la semifinal ante España.