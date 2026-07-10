¿Cuándo y dónde se jugará Francia vs. España? Así será la semifinal del Mundial 2026

Tras completarse los dos primeros cuartos de final, el cuadro del Mundial 2026 ya tiene confirmado su primer cruce de semifinales.

La fase de cuartos de final del Mundial 2026 ya comenzó a definir el panorama de las semifinales. Tras disputarse los dos primeros encuentros de esta ronda, ya quedó confirmado el primer cruce que tendrá la antesala de la gran final.

La Selección de Francia fue la primera selección en sacar boletos a semifinales luego de derrotar por 2 a 0 a Marruecos, mientras que la Selección de España hizo lo propio tras superar por 2 a 1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

De esta manera, franceses y españoles volverán a verse las caras en un nuevo capítulo de uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, esta vez con un cupo en la gran final del Mundial 2026 en juego.

Mikel Merino le dio la clasificación a la semifinal a España | FOTO: David Ramos/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Cuándo se jugará la semifinal entre Francia y España?

La Selección de Francia y la Selección de España se enfrentarán el martes 14 de julio por un lugar en la gran final.

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¿Dónde se juega Francia vs. España por la semifinal?

El compromiso se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y está programado para las 15:00 horas de Chile.

La otra semifinal todavía espera a sus protagonistas

Mientras Francia y España ya tienen asegurado su lugar entre los cuatro mejores, la otra llave del Mundial 2026 continúa abierta.

En los restantes cuartos de final, la Selección de Argentina se medirá ante la Selección de Suiza, mientras que la Selección de Inglaterra enfrentará a la Selección de Noruega. Los ganadores de ambos compromisos disputarán la segunda semifinal del certamen.