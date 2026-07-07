Francia vs. Marruecos: Fecha, horario y cómo ver gratis por TV y online los 4tos de final del Mundial 2026

Francia ya tiene todo confirmado para su duelo ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Francia ya tiene programación definida para su próximo desafío en el Mundial 2026, en donde la escuadra europea dejó en el camino en octavos de final a Paraguay tras imponerse por 1-0.

El equipo que es comandado por Kylian Mbappé volverá al campo de juego para su duelo por los cuartos de final este jueves 9 de julio a partir de las 16:00 horas (Chile) en el Gillete Stadium, el recinto que albergará la presencia de más de 65 mil espectadores.

Su rival, será la Selección de Marruecos, que nuevamente vuelve a sorprender en un Mundial y ya está en cuartos de final, tras dejar en el camino a Canadá al imponerse por 3-0.

Francia disputa un duelo clave ante Marruecos | Foto: Getty Images

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Marruecos?

El partido de cuartos de final de Francia vs. Marruecos ya tiene todos sus detalles confirmados para que se pueda desarrollar.

Fecha: jueves 9 de julio

jueves 9 de julio Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Gillette Stadium, Foxborough

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Dónde ver el partido de Francia vs. Marruecos por TV en Chile

Los fanáticos podrán seguir este compromiso de manera completamente gratuita a través de la señal abierta de Chilevisión, que tiene los derechos para emitir partidos del Mundial 2026.

Esto hace que el duelo de Francia pueda estar disponible para todo el país sin costo, transformándose en uno de los eventos deportivos más esperados de la jornada.

Cómo ver online y por streaming

Además de la televisión abierta, el partido también estará disponible en plataformas digitales y servicios de pago para quienes prefieran seguirlo vía streaming como la web de Chilevisión y los servicios pago de DSports y Paramount+.