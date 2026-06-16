Francia vs. Senegal: Cómo ver EN VIVO en CHILE el debut de Les Bleus en el Mundial 2026

El conjunto francés va en busca de su tercera Copa del Mundo y este martes 16 de junio inicia su camino ante Senegal.

La fiebre del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este martes es el turno de Francia de saltar a la cancha, uno de los equipos que llega como máximo favorito para quedarse con el trofeo de la Copa del Mundo.

Les Bleus hicieron una campaña notable en Qatar 2022 y llegaron a la final, pero lamentablemente para las pretensiones de los europeos se toparon con un Dibu Martínez intratable y terminaron cayendo en la tanda de penales.

Ahora, en suelo estadounidense, los franceses buscarán arrancar con buen pie su participación en el Mundial y lo tendrán que hacer ante Senegal, país que promete dar lucha y no ser un mero espectador.

Francia debuta este martes 16 de junio y quiere su tercera Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Francia llega a la cita mundialista en medio de rumores de que el camarín no está tan cohesionado como para el último Mundial y es una verdadera incógnita en qué nivel se encuentra el equipo.

Así las cosas, se viene el debut de Francia en el Grupo I de la Copa del Mundo, zona donde también se encuentra Irak y la Noruega de Erling Haaland que sueña con avanzar a los dieciseisavos de final.

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Francia vs. Senegal: ¿Cuándo y a qué hora?

Franceses y senegaleses se medirán este martes 16 de junio a partir de las 3 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Francia vs. Senegal?

Chilevisión y D Sports serán los encargados de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía Streaming, DGO, CHV, Paramount+ y Disney+ llevarán el compromiso.