Desde el pop más comercial hasta las cumbias más bailables. Son -hasta ahora- 16 los artistas que la FIFA tendría confirmados para tres ceremonias inaugurales.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y poco a poco se revelan detalles que buscan transformar esta edición en la más espectacular de la historia. Con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones, la FIFA prepara una inédita serie de festivales musicales y ceremonias de apertura que acompañarán el arranque del torneo.

De acuerdo a información revelada por fuentes cercanas a la organización, el organismo planea tres eventos diferentes para la inauguración del Mundial, uno en cada país organizador, apostando por espectáculos simultáneos cargados de identidad cultural, artistas internacionales y una producción al más puro estilo norteamericano.

La idea de la FIFA es convertir la apertura del Mundial 2026 en una experiencia masiva de entretenimiento global mezclando fútbol, música y cultura popular en distintas ciudades del continente.

Además, Estados Unidos tendrá un rol particularmente protagónico debido a la coincidencia del torneo con las celebraciones por el aniversario número 250 de su independencia.

México abrirá el Mundial 2026 con un festival liderado por Maná y Los Ángeles Azules

El puntapié inicial del torneo se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, donde la selección mexicana debutará frente a Sudáfrica.

Para esa ceremonia, la FIFA trabaja en un espectáculo cargado de figuras latinas y mexicanas. Entre los artistas contemplados aparecen Maná, Alejandro Fernández y Belinda. A ellos se sumarían Los Ángeles Azules, mientras que la representación africana estaría encabezada por Tyla.

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Maná dará uno de los grandes espectáculos en México (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Según la planificación preliminar, el show en México durará exactamente 16 minutos y 30 segundos y comenzará 90 minutos antes del inicio del partido.

Estados Unidos y Canadá piensan en espectáculos repletos de estrellas

La fiesta continuará el 12 de junio con eventos paralelos en Canadá y Estados Unidos.

En Toronto, para el estreno de la selección canadiense, los nombres principales serían Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

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Más tarde, el foco se trasladará al SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Katy Perry encabezaría el show de apertura del debut de Estados Unidos frente a Paraguay.

Katy Perry sería una de las tantas artistas en una de las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026 (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

El evento también contaría con la participación de Future, DJ Sanjoy, Lisa, J Balvin, Anitta, Danny Ocean y Elyanna.

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La FIFA también prepara celebraciones políticas e históricas en Estados Unidos

Uno de los elementos más llamativos de esta Copa del Mundo será su vínculo con las celebraciones por el 250° aniversario de Estados Unidos.

La FIFA prepara homenajes especiales para el 4 de julio durante los partidos de octavos de final que se disputarán en Filadelfia y Houston, donde se realizarán tributos relacionados con la Declaración de Independencia.

Incluso, la organización contaría con respaldo directo desde la Casa Blanca mediante una fuerza de tarea encabezada por Donald Trump y coordinada por Andrew Giuliani.

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Además, los tradicionales Fan Festivals del Mundial incluirían camiones temáticos denominados “Freedom”, buscando reforzar el sentimiento patriótico estadounidense durante el torneo.

El Mundial 2026 promete un cierre monumental en Nueva Jersey

La final de la Copa del Mundo se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, donde la FIFA también prepara una gigantesca ceremonia de clausura.

Por ahora, los artistas que participarán del show final se mantienen completamente bajo reserva, aunque desde la organización prometen una puesta en escena histórica para cerrar la edición más ambiciosa que haya tenido un Mundial de fútbol.

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EN RESUMEN…

Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules inaugurarán el Mundial en el Estadio Azteca.

Katy Perry, J Balvin y Anitta encabezarán el espectáculo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara liderarán los eventos musicales en la sede de Toronto.

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Tyla aportará la representación africana durante la ceremonia de apertura en Ciudad de México.