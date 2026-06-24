Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio y cómo ver en Chile

Seis encuentros de elevada intensidad configuran el miércoles 24 de junio en la fase de grupos del Mundial 2026, donde ya se empiezan a definir posiciones y clasificados a la siguiente ronda.
Bosnia-Herzegovina enfrenta a Qatar en Seattle. Suiza se mide con Canadá en Vancouver. Escocia desafía a Brasil en Miami. Marruecos juega contra Haití en Atlanta. República Checa se enfrenta a México en la Ciudad de México. Sudáfrica afronta a Corea del Sur en Monterrey.
Brasil a la cancha este miércoles. | Foto: Getty Images
Un miércoles que cierra definitivamente la clasificación a octavos de final con 48 selecciones reducidas a 16 y la emoción que trae una Copa del Mundo que se está viviendo a pleno.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Suiza vs. Canadá (Grupo B)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Brasil (Grupo C)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Marruecos vs. Haití (Grupo C)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
República Checa vs. México (Grupo A)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock