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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio y cómo ver en Chile

El Mundial 2026 sigue su acción y este miércoles 24 de junio tres grupos quedarán sellados y habrá definiciones.

Tres grupos quedarán sellados en esta jornada.
© Getty ImagesTres grupos quedarán sellados en esta jornada.

Seis encuentros de elevada intensidad configuran el miércoles 24 de junio en la fase de grupos del Mundial 2026, donde ya se empiezan a definir posiciones y clasificados a la siguiente ronda.

Bosnia-Herzegovina enfrenta a Qatar en Seattle. Suiza se mide con Canadá en Vancouver. Escocia desafía a Brasil en Miami. Marruecos juega contra Haití en Atlanta. República Checa se enfrenta a México en la Ciudad de México. Sudáfrica afronta a Corea del Sur en Monterrey.

Brasil a la cancha este miércoles. | Foto: Getty Images

Brasil a la cancha este miércoles. | Foto: Getty Images

Un miércoles que cierra definitivamente la clasificación a octavos de final con 48 selecciones reducidas a 16 y la emoción que trae una Copa del Mundo que se está viviendo a pleno.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Suiza vs. Canadá (Grupo B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Brasil (Grupo C)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

República Checa vs. México (Grupo A)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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