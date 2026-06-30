La federación de Ecuador acusó conductas antideportivas que atentan contra el juego limpio y exigió medidas de seguridad inmediatas en la previa del choque en el Estadio Azteca.

La tensión futbolística de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se trasladó de forma abrupta hacia los escritorios y la hotelería. A solo horas de uno de los emparejamientos más atractivos y eléctricos del cuadro principal, la previa del encuentro estuvo marcada por una compleja situación que generó un profundo malestar en toda la delegación de Ecuador.

Luego de sufrir un accidentado viaje que implicó arribar a la Ciudad de México con cerca de tres horas de retraso, el plantel sudamericano tuvo que lidiar con la hostilidad del entorno.

Durante la madrugada, un numeroso grupo de aficionados mexicanos se acercó deliberadamente al hotel de concentración de la Tri para realizar una ruidosa e intensa serenata, ejecutada con el único objetivo de impedir el descanso y alterar la estabilidad emocional de los futbolistas antes del decisivo compromiso.

Ante la gravedad de estos hechos de boicot, la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió tomar cartas en el asunto de emergencia y presentó un reclamo y denuncia formal ante la organización del Mundial 2026. Desde la cúpula de la FEF consideraron que lo ocurrido atenta directamente contra los principios básicos del Fair Play, exigiendo el resguardo logístico necesario para frenar estas conductas.

El reclamo formal de Ecuador ante lo hecho por los hinchas mexicanos

VIDEO: La noche de terror de los ecuatorianos

Los mexicanos se quedaron TODA LA NOCHE HACIENDO RUIDO en las afueras del hotel de Ecuador, para que no puedan DORMIR. 😳🇲🇽🇪🇨 pic.twitter.com/KEAiia6QIq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

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El fuerte y frontal comunicado oficial de la FEF

La casa madre del balompié ecuatoriano no se guardó nada y blindó su postura con una misiva oficial dirigida a las autoridades de la FIFA y del comité organizador:

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar. Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”.

Con el ambiente caldeado en la antesala, ambos elencos saltarán al césped del Estadio Azteca desde las 19:00 hs (Hora de la CDMX) para definir en los 90 minutos al nuevo pasajero de los octavos de final. México apelará a hacer pesar su localía masiva, mientras que Ecuador saldrá con el bando encendido a vengar la afrenta hotelera tras venir con la chapa alta de eliminar a Alemania en la ronda previa.