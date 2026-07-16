Una encuesta reveló las preferencias de los chilenos a pocos días del cierre de la cita planetaria.

A pocos días de la gran final del Mundial FIFA 2026, no solo el rendimiento en cancha ha marcado la conversación. También lo han hecho las emociones, las sorpresas y los nombres propios que han conquistado a los hinchas.

En Chile, la encuesta de Black & White reveló con claridad cuáles han sido los jugadores y selecciones que más han impactado y generado adhesión, dibujando un mapa bien definido de favoritos en esta Copa del Mundo.

Haaland, el rey de las preferencias

El gran nombre propio del sondeo es Erling Braut Haaland, quien aparece como el futbolista más destacado para los chilenos. Un 42% lo posiciona como su jugador favorito del Mundial, consolidando su impacto no solo por sus goles, sino también por su presencia dominante en el torneo.

Haaland, el favorito entre, especialmente, las chilenas. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

El noruego lidera especialmente entre mujeres, en el segmento C2 y en los grupos más jóvenes, lo que refleja que su figura trasciende lo estrictamente futbolístico.

Más atrás aparecen nombres como Kylian Mbappé, Vozinha, Jude Bellingham y Lionel Messi, aunque todos bastante por debajo del delantero escandinavo.

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Datos encuesta Black & White.

Cabo Verde, la gran sorpresa que conquistó corazones

Si hay una selección que logró romper cualquier lógica, esa fue Cabo Verde. El 38% de los encuestados la elige como la selección que más simpatía ha generado, transformándose en el equipo “revelación emocional” del torneo.

Su historia, sumada a su rendimiento competitivo y a figuras inesperadas, generó una conexión especial con el público. Este respaldo crece particularmente entre mujeres, lo que refuerza la idea de que su irrupción fue más allá de los resultados.

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Datos encuesta Black & White.

Francia, el equipo que mejor fútbol ha mostrado

En cuanto al rendimiento puro, Francia se posiciona como la selección que mejor ha jugado el Mundial 2026 con un 43% de las preferencias de los chilenos. El subcampeón del mundo ha logrado convencer por su solidez, profundidad de plantel y contundencia en momentos clave.

Francia, la favorita entre los hombres chilenos.

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La valoración aumenta entre hombres, en el segmento ABC1 y en personas entre 35 y 54 años, perfiles que tienden a privilegiar el análisis futbolístico por sobre la emocionalidad.

Un Mundial bien evaluado en Chile

Más allá de los favoritos, el balance general del torneo es positivo. El 46% de los encuestados evalúa el Mundial como bueno o muy bueno, destacando el nivel de los partidos y la competitividad mostrada por varias selecciones.

Además, el interés sigue alto de cara al cierre: un 64% asegura que verá la final, cifra que aumenta entre hombres y en segmentos socioeconómicos como ABC1 y C3. La Copa del Mundo, una vez más, logra capturar la atención y la pasión del público chileno, incluso en ausencia de La Roja.