La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 y defenderá el título ante España, pues son los vigentes campeones del mundo.

La Selección Argentina sigue escribiendo su historia con letras doradas tras clasificar a la final del Mundial 2026, luego de una remontada épica ante Inglaterra en semifinales, por lo que siguen defendiendo el título que lograron en Qatar 2022.

La Albiceleste alcanzó su séptima final de la Copa del Mundo, igualando a Brasil y quedando solo detrás de Alemania, que llegó a estas instancias en ocho oportunidades.

Además, el equipo que dirige Lionel Scaloni buscará el bicampeonato, tal como lo hicieron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Actualmente Argentina tiene tres estrellas y va por la cuarta, para subir al segundo lugar del podio histórico que comparten Alemania e Italia. Más arriba todavía está Brasil con cinco títulos.

Las finales del Mundo que jugó Argentina

Como dijimos anteriormente, la Selección Argentina ha disputado seis finales de la Copa del Mundo y ahora alcanzó la séptima, donde ha ganado tres y perdido otras tres.

Es más, la Albiceleste ha estado en las finales desde el principio, pues cayó por 4-2 ante Uruguay en el Mundial de 1930.

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De ahí tuvieron que pasar 48 años para que pudiera volver a la final y fue en el Mundial de casa en 1978, cuando vencieron por 3-1 a Países Bajos en el tiempo extra en Buenos Aires.

Dos ediciones más adelante volvieron a coronarse en México 1986 ante Alemania Federal, con la magnífica actuación de Diego Maradona.

Diego Maradona llevó a Argentina a su segundo título Mundial en 1986. (Foto: Mike King/ALLSPORT)

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En Italia 1990 también llegaron a la final y tuvieron la primera oportunidad para ser bicampeones, pero los alemanes se tomaron revancha y se impusieron por 1-0.

En Brasil 2014, Argentina volvió a caer en la final ante los germanos, con el recordado gol de Mario Gotze en la prórroga en el Estadio Maracaná. Esta fue la primera final del Mundo que disputó Lionel Messi.

Lionel Messi perdió su primera final del Mundo en 2014. (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

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Y la última fue en Qatar 2022 frente a Francia, en una de las mejores definiciones que se recuerden, empatando 3-3 en el tiempo reglamentario y alargue, por lo que todo se definió en penales a favor de los trasandinos.

De estas seis definiciones, cinco han sido contra rivales europeos, donde el que más se repite es Alemania en tres ocasiones. Hasta ahora, nunca se ha enfrentado con España en una final.

El historial de Argentina en las finales de la Copa del Mundo

Mundial 1930: Uruguay 4-2 Argentina – Estadio Centenario, Montevideo

Mundial 1978: Argentina 3-1 Países Bajos – Estadio Monumental, Buenos Aires

Mundial 1986: Argentina 3-2 Alemania – Estadio Azteca, Ciudad de México

Mundial 1990: Alemania 1-0 Argentina – Estadio Olímpico, Roma

Mundial 2014: Alemania 1-0 Argentina – Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Mundial 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia – Estadio Lusail, Qatar

Mundial 2026: España vs. Argentina – MetLife Stadium, Nueva Jersey

En síntesis

Argentina clasificó a su séptima final de Copa del Mundo en el Mundial 2026 .

de Copa del Mundo en el Mundial . El director técnico Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial consecutivo con la Albiceleste.

buscará el bicampeonato mundial consecutivo con la Albiceleste. Argentina disputó seis finales mundialistas previas, logrando tres títulos y tres subcampeonatos.