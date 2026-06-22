Lionel Messi dejó al planeta entero con la boca abierta al comandar la gran victoria de la Selección Argentina ante Austria

La descomunal actuación del capitán argentino Lionel Messi en el terreno de juego provocó una avalancha de reacciones a nivel internacional, donde las plataformas digitales colapsaron en elogios hacia su figura.

El impacto de su presentación liguera fue de tal magnitud que la propia cuenta oficial del Libro Guinness de los récords se tomó un momento para graficar la imponente leyenda de Messi a través de sus brutales estadísticas, confirmando que el atacante del Inter de Miami quebró cuatro nuevas marcas históricas en la Copa del Mundo de la FIFA en relación a sus goles, presencias, triunfos y minutaje en cancha.

A continuación, te detallamos el desglose de las impresionantes marcas que el astro trasandino pulverizó tras su brillante actuación frente al combinado europeo:

Máximo goleador histórico de los Mundiales: Con su doblete, Messi alcanzó la impactante cifra de 18 goles en citas planetarias , superando definitivamente la línea del alemán Miroslav Klose, quien ostentaba 16 dianas.

Con su doblete, Messi alcanzó la impactante cifra de , superando definitivamente la línea del alemán Miroslav Klose, quien ostentaba 16 dianas. Más partidos disputados en Mundiales: El rosarino estiró su propia hegemonía absoluta en el certamen al registrar un total de 28 compromisos jugados con la camiseta nacional.

El rosarino estiró su propia hegemonía absoluta en el certamen al registrar un total de con la camiseta nacional. Más victorias en Mundiales: Al sellar el triunfo ante los europeos, Messi llegó a los 18 partidos ganados , dejando atrás el récord que compartía con Klose, quien se quedó en 17.

Al sellar el triunfo ante los europeos, Messi llegó a los , dejando atrás el récord que compartía con Klose, quien se quedó en 17. Más minutos en la historia de los Mundiales: La “Pulga” acumuló un total de 2.489 minutos sobre el terreno de juego, destronando la legendaria marca del defensor italiano Paolo Maldini, quien lideraba el ítem con 2.217 minutos.

Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo de Argentina ante Austria

La Scaloneta ya mira de reojo la próxima fase

Gracias al sólido rendimiento colectivo y a la jerarquía de su capitán, el vigente monarca del planeta camina a paso firme en el torneo. Con las victorias consecutivas obtenidas ante Argelia y Austria, el elenco comandado técnicamente por Lionel Scaloni aseguró de forma anticipada su presencia en la ronda de eliminación directa.

Publicidad

Sin embargo, el bando sudamericano no quiere regalar nada y ya se enfoca en el cierre de la primera etapa liguera: el próximo sábado, a las 23:00 horas, Argentina cerrará la fase de grupos enfrentando a Jordania en la ciudad de Dallas, buscando abrochar el liderato absoluto de la zona con canasta perfecta.