Hoy miércoles 8 de julio no hay Mundial 2026: ¿cuándo vuelven los partidos y arrancan los cuartos de final?

Llegó la jornada que los amantes del fútbol no querían vivir dentro de este Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya entra en su etapa de definición, en la que ya se encuentran ocho países clasificados en la fase de cuartos de final y tan solo uno podrá quedarse con la anhelada Copa del Mundo.

Dentro de lo que han sido estas maratonicas tardes de fútbol desde que inició el Mundial, en esta jornada llegó un día que los amantes de la pelotita no querían que llegara… el día en el que no hay ningún compromiso.

Tras finalizar la ronda de octavos de final, el Mundial 2026 en este 8 de julio no tiene calendarizado ningún compromiso, por lo que habrá un día de descanso para todos los futboleros.

Ahora toda la atención estará puesta para lo que será la fase de los cuartos de final, en la que se vivirán unos tremendos partidazos y esta ronda de partidos la iniciará Francia y Marruecos.

Suiza fue el último equipo en clasificar a cuartos de final | Foto: Getty Images

En Bolavip Chile te entregaremos todos los detalles para saber cuando vuelve a rodar la pelotita en este Mundial 2026 y puedas anotar las fechas de los siguientes compromisos.

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¿Cuándo es el próximo partido del Mundial 2026?

El próximo encuentro de este Mundial 2026 será el jueves 9 de julio, en donde Francia y Marruecos se verán las caras por el primer partido de los cuartos de final en el Gillette Stadium a partir de las 16:00 horas.

¿Cuándo serán los otros encuentros de cuartos de final del Mundial 2026?

Los siguientes tres partidos dentro de los cuartos de final del Mundial 2026 serán:

España vs Bélgica: viernes 10 de julio a las 15:00 horas en el SoFi Stadium

Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium

Argentina vs Suiza: sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium