¿Por qué salió Thibaut Courtois del partido entre Bélgica y España por el Mundial 2026?

El portero Thibaut Courtois generó la preocupación en Bélgica tras su lesión en el duelo con España.

Bélgica y España protagonizan un infartante partido dentro de los cuartos de final del Mundial 2026, en la que ambos equipos batallan con todo para quedarse con el boleto a las semifinales del torneo.

Dentro de lo que era esta importante compromiso, un duro momento se vivió en el SoFi Stadium, en la que una gran figura de uno de los equipos tuvo que dejar el campo de juego.

Se trata del portero belga, Thibaut Courtois, quien dejó de manera imprevista el campo de juego, encendiendo todas las alarmas en Bélgica y de los seguidores del gran guardameta.

¿Por qué salió Courtois del partido entre Bélgica y España?

El portero belga preocupa por su lesión | Foto: Getty Images

Si bien no se ha dado a conocer nada oficial sobre la salida del portero del Real Madrid, hay una jugada previo al inicio de sus problemas físicos a una atajada a Mikel Oyarzabal, la que le generó los problemas en uno de sus muslos.

Esta situación fue revisa dentro del cooling break del segundo tiempo, en la que el equipo médico del conjunto belga decidió en no forzar al guardameta, quien no se veía muy bien y decidieron por su sustitución.

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Su puesto en el arco belga es ocupado en estos momentos por el portero del Manchester United, Senne Lammens, quien tiene su debut dentro de esta Copa del Mundo.

Finalizado este compromiso, se podrán conocer más detalles de lo que es la salida de Thibaut Courtois, la que sin duda genera mucha preocupación tanto en su país como en el Real Madrid, pensando en la temporada 26/27.