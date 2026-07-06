FIFA remata a México en el suelo y le aplica durísima sanción tras eliminación en el Mundial 2026

El cuadro mexicano fue eliminado del Mundial ante Inglaterra y ahora enfrenta serias consecuencias por parte de la FIFA.

México e Inglaterra protagonizaron un verdadero partidazo el día de ayer en la capital mexicana, donde fueron los ingleses quienes se quedaron con el compromiso por 3-2 y avanzaron a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 donde enfrentarán a Noruega.

Lamentablemente para los mexicanos, podrían sufrir graves sanciones por parte de la FIFA por los cánticos homofóbicos que emplearon cada vez que Jordan Pickford sacaba desde el fondo del arco, y otras situaciones más.

Lo más terrible para los norteamericanos, eso sí, no sería eso: FIFA remata en el suelo a México y le aplicará durísima sanción tras ser eliminado del Mundial, ya que sumó mas tarjetas amarillas en el duelo de ayer.

México dijo adiós al Mundial. | Foto: Getty Images

Jorge Sánchez al minuto 71 y Johan Vásquez al 98 fueron amonestados por el juez del compromiso. Esto significa que a la federación mexicana de fútbol le descontarán US$20 mil dólares que se suman a las amonestaciones existentes.

Así las cosas, México se retira del Mundial de Norteamérica con dos posibles sanciones y la dura eliminación ante Inglaterra, donde quedó la sensación que pudo haber hecho más ante uno de los candidatos a quedarse con la presente edición de la Copa del Mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Inglaterra venció 3-2 a México y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026.

Jordan Pickford recibió cánticos homofóbicos que podrían provocar graves sanciones de la FIFA a México.

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