Inglaterra derrotó por 3-2 a México en el Estadio Azteca y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo vibrante, cargado de tensión y con tintes históricos. Finalizado el encuentro, se produjo un curioso cruce de factos entre el reconocido Misterchip y un internauta chileno.

Inglaterra aprovechó dos desconcentraciones y encontró en Jude Bellingham a su gran figura, quien marcó un doblete en un lapso fulminante para poner el 0-2 y silenciar el Azteca. México reaccionó antes del descanso gracias a Julián Quiñones, quien puso el 1-2 y devolvió la ilusión.

En el complemento, el partido volvió a girar tras la expulsión de Jarrel Quansah al minuto 54, lo que dejaba a Inglaterra con diez hombres y abría un escenario ideal para el empate mexicano. No obstante, cuando mejor se perfilaba el “Tri”, llegó otro golpe: Harry Kane convirtió un penal para el 1-3, ampliando la ventaja británica.

Inglaterra eliminó a México y MisterChip sacó a flote una curiosa estadística de este cruce.

México no bajó los brazos y volvió a meterse en partido con otro penal, esta vez convertido por Raúl Jiménez para el 2-3. El cierre fue dramático, con centros constantes al área inglesa, pero la defensa europea resistió con orden y sacrificio para asegurar una victoria que ya es parte de la historia.

La estadística de Mister Chip y el cruce con un hincha chileno

Tras el pitazo final, el analista Mister Chip destacó un dato que rápidamente generó debate: “Por primera vez en la historia de los Mundiales, una selección elimina a un anfitrión en fase eliminatoria jugando con un hombre menos y tras recibir un penal en contra”, registrando la magnitud del triunfo inglés.

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No obstante, la afirmación fue cuestionada en redes sociales por el usuario chileno JC Ramírez, quien respondió con un facto que involucra a La Roja: “Pues no. Brasil eliminó a Chile en 1962 en semifinales, recibió un penal en contra y Garrincha fue expulsado durante el partido”, sugiriendo que ya existía un antecedente similar.

La respuesta de Mister Chip no tardó en llegar y fue contundente, aclarando el contexto histórico: “Antes de expulsar a Garrincha habían expulsado a Honorino Landa. Brasil nunca estuvo con uno menos en ese partido. Estuvo con uno más durante 3 minutos y con los mismos jugadores que su rival el resto del partido”.

Pues no.

Brasil eliminó a Chile en 1962 en semifinales, recibió un penal en contra y Garrincha fue expulsado durante el partido https://t.co/vkr5eIqglU — JC Ramírez ⚙ (@jcramirez3) July 6, 2026

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Rápidamente, otros usuarios chilenos de la red social X salieron a defender el comentario del compatriota, dejando en evidencia el fallo del español al menos en la redacción de su posteo.

De igual forma, el especialista en datos reafirmó que lo logrado por Inglaterra en 2026 sí es un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo.