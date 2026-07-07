Repudio en todo Sudamérica: Periodista argentino celebra eliminación de México con discurso xenófobo

En un verdadero partidazo protagonizado el pasado domingo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el conjunto local no pudo ante Inglaterra y terminó eliminado del Mundial de Norteamérica 2026.

Si bien gran parte del continente estaba a favor de que México elimine a los ingleses, en Argentina celebraron a Inglaterra y fue el reconocido periodista y presentador de noticias, Eduardo Feinmann, quien visibilizó su alegría.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo pueden meter en el orto”, dijo en primera instancia con un discurso cargado de xenofobia e insultos que, hoy por hoy, cada vez son mirados con más repudio.

Periodista argentino celebró clasificación de Inglaterra. | Foto: Getty Images

El discurso de odio de Feinmann no se quedó ahí y profundizó en su sentimiento hacia el noble pueblo mexicano: “Son detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a Argentina en el fútbol y en todo… nos envidian. Quieren ser como nosotros”, agregó.

El registro rápidamente se hizo viral y, si bien siempre habrá personas capaces de defender cosas así, la gran mayoría repudió al periodista por su mensaje de odio hacia México que en esta ocasión ni siquiera se cruzó con los trasandinos en el Mundial de Norteamérica 2026.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

"DETESTO A LOS MEXICANOS, los detesto con mi alma. El "ahorita" se lo pueden meter en el orto. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da, menos en el fútbol"



CHE SE BASÓ FEINMANN AJAJSKAJJSJAJA pic.twitter.com/sSQqq6QvgH — lorem ipsum (@altashanta) July 6, 2026

En síntesis

México quedó eliminado del Mundial de Norteamérica 2026 tras perder ante Inglaterra en el Azteca.

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El periodista Eduardo Feinmann expresó comentarios catalogados como xenófobos y de odio hacia los mexicanos.