Uber Argentina se mete en la rivalidad con Inglaterra y lanza insólito aviso que causa furor: “No será posible…”

La empresa de transporte sorprendió con un mensaje en la previa del duelo ante Inglaterra que se volvió viral en redes sociales.

A medida que se acerca el esperado duelo entre la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la rivalidad histórica entre ambas selecciones comienza a sentirse en todos los ámbitos.

La rivalidad entre argentinos e ingleses tiene un fuerte componente histórico, marcado especialmente por la disputa de las Islas Malvinas. Con el paso de los años, el fútbol se transformó en uno de los escenarios donde esa tensión alcanzó mayor notoriedad.

En la previa del nuevo enfrentamiento, la pasión de los hinchas comenzó a trasladarse también fuera de la cancha.

El comunicado viral de Uber Argentina

En ese contexto, Uber Argentina sorprendió con una particular publicación cargada de humor, haciendo referencia a la rivalidad y al tradicional folclore de los hinchas argentinos.

“El día miércoles 15 de julio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país”, señaló la empresa en su comunicado.

En el último partido, Inglaterra ganó 3-2 a Argentinacon un doblete agónico de Michael Owen | FOTO: Archivo

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Pero el mensaje no terminó ahí. Uber agregó una frase que rápidamente llamó la atención: “Asimismo, informamos que durante dicha fecha estará permitido saltar dentro del Uber, porque el que no salta… ya saben”.

La referencia apuntó al conocido cántico de la hinchada trasandina y generó múltiples reacciones entre los fanáticos, quienes tomaron la publicación como una nueva muestra del entusiasmo que rodea al esperado partido.

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Cuándo juegan Argentina e Inglaterra: fecha y hora

El partido entre Argentina e Inglaterra se juega el miércoles 15 de julio a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX).