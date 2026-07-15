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¡INFARTANTE DEFINICIÓN!

Inglaterra vs. Argentina: formaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

El combinado europeo lanzó lo mejor disponible a la cancha. Por su parte, su símil sudamericano sorprende en el mediocampo.

Inglaterra vs. Argentina: compromiso de alta tensión en la Copa Mundial 2026.
© Getty ImagesInglaterra vs. Argentina: compromiso de alta tensión en la Copa Mundial 2026.

La Copa Mundial 2026 tiene un duelo de infarto en semifinales: Inglaterra se medirá contra Argentina en Atlanta. Un cruce que promete entrar en la historia en el Mercedes-Benz Stadium.

En el caso de la selección europea, Thomas Tuchel intentará conseguir la clasificación con lo mejor disponible. El once inicial será comandado por Harry Kane y Jude Bellingham.

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Por su parte, el combinado sudamericano sorprende con una modificación en el mediocampo: ingresa Giuliano Simeone por el sector diestro. ¿Quién fue el sacrificado? Lionel Scaloni sentó en el banco a Rodrigo De Paul.

Cabe consignar que la escuadra que se quede con la victoria, ya tiene rival en la final: España dejó en el camino a Francia tras derrotarla 2-0. El elenco ibérico quiere conquistar el título en Norteamérica.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Inglaterra enfrenta a Argentina en semifinales de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Inglaterra enfrenta a Argentina en semifinales de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La formación de Inglaterra en la Copa Mundial 2026

El dibujo táctico inglés: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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La alineación de Argentina en la Copa Mundial 2026

El once albiceleste: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Martín Aliaga
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