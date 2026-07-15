La IA predice el resultado exacto del Inglaterra vs Argentina por las semifinales del Mundial 2026

La IA se pronuncia y deja su resultado para lo que será el duelo entre Inglaterra y Argentina.

El Mundial 2026 se prepara para un nuevo partidazo dentro de esta recta final, en donde Inglaterra y Argentina protagonizarán algo más que un partido en Atlanta, en la que darán el todo por el todo para conseguir la victoria y avanzar a la final

Como es de costumbre, en Bolavip Chile le consultamos a la Inteligencia Artificial de ‘X’, Grok sobre lo qué puede suceder en este duelo Inglaterra y Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

“Argentina (campeones vigentes): Invictos en el torneo, con un ataque letal (Messi sigue inspirado, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Mac Allister, etc.). Han jugado varios partidos exigentes que van a prórroga, pero muestran garra y profundidad de plantilla. Scaloni tiene un equipo muy equilibrado y sólido atrás (con Dibu Martínez, Romero, etc.)”.

“Inglaterra: Liderados por un Jude Bellingham estelar (héroe en cuartos con un doblete) y Harry Kane. Tienen talento en todas las líneas (Saka, Rice, Pickford), pero han mostrado algunas grietas defensivas. Bajo Tuchel, son intensos y peligrosos al contraataque”.

Inglaterra busca llegar a la final | Foto: Getty Images

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

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La IA vaticina su resultado para este partido

Tras lo que fue este breve análisis de la Inteligencia Artificial, ‘Grok’ dejó su resultado para lo que será este partidazo que se vivirá en las semifinales de este Mundial 2026, en la que dejó a su gran ganador: Argentina.

“Argentina 2-1 Inglaterra (o posiblemente en prórroga). Argentina es ligeramente favorita por experiencia en estas instancias, el momento de sus delanteros y el plus de ser campeones defensores. Inglaterra puede complicarlo muchísimo con su físico y Bellingham, pero la Albiceleste suele crecer en los partidos grandes”, vaticinó.

Para la IA, las grandes claves de este partido entre Inglaterra y Argentina pasarán en lo que es la actuación de jugadores como Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham, la lucha en el mediocampo y la frágilidad que tiene Inglaterra en defensa.

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“Escenario probable: Partido parejo, con Argentina imponiéndose por detalles de calidad individual y manejo de la presión. Si llega a penales, Dibu Martínez es un factor enorme a favor de la Albiceleste”, concluyó la IA.

Ahora, todo quedará en manos de los 22 protagonistas que saltarán al terreno de juego en unas horas en el duelo entre Inglterra y Argentina, en donde en Atlanta definirán al último finalista.