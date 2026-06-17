Inglaterra vs. Croacia: Dónde y cómo ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por el Mundial 2026

Inglaterra y Croacia se enfrentan por el Grupo L del Mundial 2026, en un partido que marca el estreno de ambas selecciones en la cita planetaria.

Este miércoles 17, la Selección de Inglaterra y Croacia se verán las caras en el AT&T Stadium, en el estreno del Grupo L del Mundial 2026, zona que comparten además con Panamá y Ghana.

Ambas selecciones llegan con historia y peso en el fútbol mundial, pero también en pleno proceso de recambio en algunos puestos, lo que las obliga a empezar la cita planetaria con la necesidad de marcar presencia desde el primer partido.

Los Tres Leones, bajo la conducción de Thomas Tuchel, mezclan una base de jugadores jóvenes con figuras consolidadas, en busca de dar el salto definitivo en instancias decisivas tras varios torneos quedándose en el camino.

Se viene un partidazo en Dallas entre Inglaterra y Croacia | FOTO: Richard Pelham/Getty Images

Del otro lado, Croacia, liderada futbolísticamente por Luka Modrić, mantiene parte del bloque que la llevó a ser protagonista en los últimos años, aunque con un plantel que ya transita una etapa de renovación natural.

Inglaterra vs. Croacia: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre ingleses y croatas comenzará este miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver a Inglaterra vs. Croacia?

El encuentro será transmitido por Chilevisión y DSports.

Internet: Así se podrá seguir el Inglaterra vs. Croacia

El compromiso también estará disponible vía streaming en DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.