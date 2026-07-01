El combinado inglés intentará confirmar su chapa de favorito ante su símil africano. Será clave en dieciseisavos de final.

La Copa Mundial 2026 tiene mucho qué decir. Las selecciones que siguen con vida van por sus respectivos pasos a octavos de final, tal como sucederá en el enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

En el caso del combinado inglés, intentará confirmar que es uno de los candidatos a levantar el trofeo al término de la competencia. Viene de quedar primero en el grupo L con siete puntos.

Por su parte, la escuadra africana llegó hasta esta instancia como el mejor tercero del grupo K con cuatro unidades. Independiente de lo que pase, ya es un hecho histórico: es su participación más destacada en una cita mundialista.

De esta manera, ambos elencos tratarán de conseguir boletos rumbo a la ronda de los 16 mejores equipos del certamen planetario. El camino hacia la final es cada vez más estrecho.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La Copa Mundial 2026 sigue disputándose: Inglaterra jugará contra RD Congo. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Inglaterra vs. RD Congo?

Dicho compromiso entre europeos y africanos está pactado para este miércoles 1 de julio. Se desarrollará desde las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium.

¿Dónde ver el partido de la Copa Mundial 2026?

El encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo podrá ser sintonizado en TV a través de DSports. A su vez, será emitido por las plataformas de pago DGO, Paramount+, Amazon y DAZN.