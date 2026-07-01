La Copa Mundial 2026 tiene mucho qué decir. Las selecciones que siguen con vida van por sus respectivos pasos a octavos de final, tal como sucederá en el enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
En el caso del combinado inglés, intentará confirmar que es uno de los candidatos a levantar el trofeo al término de la competencia. Viene de quedar primero en el grupo L con siete puntos.
Por su parte, la escuadra africana llegó hasta esta instancia como el mejor tercero del grupo K con cuatro unidades. Independiente de lo que pase, ya es un hecho histórico: es su participación más destacada en una cita mundialista.
De esta manera, ambos elencos tratarán de conseguir boletos rumbo a la ronda de los 16 mejores equipos del certamen planetario. El camino hacia la final es cada vez más estrecho.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
La Copa Mundial 2026 sigue disputándose: Inglaterra jugará contra RD Congo. (Foto: Getty Images)
¿Cuándo juega Inglaterra vs. RD Congo?
Dicho compromiso entre europeos y africanos está pactado para este miércoles 1 de julio. Se desarrollará desde las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium.
Bielsa incluido y lista en aumento: los seis entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial 2026
¿Dónde ver el partido de la Copa Mundial 2026?
El encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo podrá ser sintonizado en TV a través de DSports. A su vez, será emitido por las plataformas de pago DGO, Paramount+, Amazon y DAZN.