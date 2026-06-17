Tras Portugal vs. RD Congo: así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

El elenco luso decepcionó en su estreno en la cita mundialista y no se sacó diferencias con su símil africano.

El Mundial 2026 tiene sorpresivos resultados y eso quedó demostrado en el grupo K: el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo impactó a todos en Houston.

A pesar de comenzar arriba en el marcador con gol de João Neves en el minuto 6, el combinado luso no logró imponerse y decepcionó en su estreno en la cita planetaria: Yoane Wissa anotó la paridad en el 45+5′.

Con dicho panorama, ambas selecciones comparten la cima de la tabla de posiciones con un punto para cada uno. Tendrán que esperar el duelo entre Colombia y Uzbekistán.

¿Próximos partidos? Mientras Portugal tendrá que medirse contra Uzbekistán el martes 23 de junio desde las 13:00 horas, RD Congo enfrentará a Colombia el mismo día, pero a las 22:00 horas.

Portugal empató contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Grupo K # Equipo PTS PJ G E P Gol +/- 1 RD Congo 1 1 0 1 0 1:1 2 Portugal 1 1 0 1 0 1:1 3 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0:0 4 Colombia 0 0 0 0 0 0:0