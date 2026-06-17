Tras Portugal vs. RD Congo: así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene sorpresivos resultados y eso quedó demostrado en el grupo K: el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo impactó a todos en Houston.
A pesar de comenzar arriba en el marcador con gol de João Neves en el minuto 6, el combinado luso no logró imponerse y decepcionó en su estreno en la cita planetaria: Yoane Wissa anotó la paridad en el 45+5′.
Con dicho panorama, ambas selecciones comparten la cima de la tabla de posiciones con un punto para cada uno. Tendrán que esperar el duelo entre Colombia y Uzbekistán.
¿Próximos partidos? Mientras Portugal tendrá que medirse contra Uzbekistán el martes 23 de junio desde las 13:00 horas, RD Congo enfrentará a Colombia el mismo día, pero a las 22:00 horas.
Portugal empató contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026
|Grupo K
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|Gol +/-
|1
|RD Congo
|1
|1
|0
|1
|0
|1:1
|2
|Portugal
|1
|1
|0
|1
|0
|1:1
|3
|Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|4
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0