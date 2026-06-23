Colombia vs RD Congo: esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE desde Chile

Colombia busca su segunda victoria en el Mundial 2026 ante una RD Congo que quiere seguir sorprendiendo tras el empate frente a Portugal.

El Mundial 2026 sigue avanzando y uno de los encuentros que genera gran atención es el que protagonizarán Colombia y la República Democrática del Congo, duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo K.

Los Cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, llegan con la misión de sumar su segunda victoria en el certamen tras imponerse por 3-1 ante Uzbekistán en el debut, buscando confirmar el buen arranque en la cita planetaria.

En tanto, el elenco africano ha sido una de las sorpresas del torneo en su inicio, luego de conseguir un valioso empate frente a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, resultado que los mantiene con confianza en la competencia.

Las dos selecciones llegan envalentonados tras un buen estreno | FOTO: David Ramos/Getty Images

Con ese escenario, el compromiso que se disputará en el Estadio Akron, en México, aparece como clave para las aspiraciones de ambos equipos en un grupo que comienza a tomar forma y donde cada punto puede ser decisivo en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Colombia vs. RD Congo: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre colombianos y congoleños arrancará este martes 23 de junio a las 22:00 horas de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver el partido entre Colombia vs. RD Congo?

El encuentro será emitido por DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: así se podrá ver el partido entre Colombia vs. RD Congo

El partido será transmitido vía streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.